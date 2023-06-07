В Госдуме хотят помочь потерявшим работу россиянам из-за ВСУ

Депутат Госдумы Останина попросила Мишустина выделить матпомощь потерявшим работу из-за ВСУ

08 июня 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Останина предложила Путину расширить поддержку пострадавшим от обстрелов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство может рассмотреть вопрос о ежемесячной выплате и материальной помощи гражданам, которые потеряли работу из-за обстрелов ВСУ российских регионов, граничащих с зоной проведения СВО. С соответствующим предложением выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Просим вас <…> поручить проработать вопрос о предоставлении материальной помощи, в том числе ежемесячной выплаты гражданам, потерявшим работу в результате вооруженных провокаций ВСУ на приграничных территориях субъектов [РФ], прилегающих к районам проведения специальной военной операции, до момента официального трудоустройства», — написала Останина в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Содержание письма приводит ТАСС. Кроме того, Останина также предложить президенту РФ Владимиру Путину расширить деятельность государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в отношении оказания помощи и поддержки жителям субъектов России, пострадавших от обстрелов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению Путина, основной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии Украины. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Согласно словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град.» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство может рассмотреть вопрос о ежемесячной выплате и материальной помощи гражданам, которые потеряли работу из-за обстрелов ВСУ российских регионов, граничащих с зоной проведения СВО. С соответствующим предложением выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Просим вас <…> поручить проработать вопрос о предоставлении материальной помощи, в том числе ежемесячной выплаты гражданам, потерявшим работу в результате вооруженных провокаций ВСУ на приграничных территориях субъектов [РФ], прилегающих к районам проведения специальной военной операции, до момента официального трудоустройства», — написала Останина в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Содержание письма приводит ТАСС. Кроме того, Останина также предложить президенту РФ Владимиру Путину расширить деятельность государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в отношении оказания помощи и поддержки жителям субъектов России, пострадавших от обстрелов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению Путина, основной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии Украины. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Согласно словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град.»