Сальдо: движение по Чонгарскому мосту откроют через 15-20 дней

23 июня 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Чонгарский мост был поврежден 22 июня Фото: Стрингер / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Движение по Чонгарскому мосту не будет открыто в течение 15-20 дней из-за серьезных повреждений. Об этом рассказал врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней, повреждения оказались серьезными. На мосту будут идти исследовательские работы, для передвижения пока он не пригоден», — заявил Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС. Украина атаковала мосты на границе Крыма и Херсонской области 22 июня. Был поврежден Чонгарский мост. По версии Сальдо, удар был нанесен при помощи британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Главное управление Разведки Украины (ГУР) взяло на себя ответственность за подрыв моста.

Движение по Чонгарскому мосту не будет открыто в течение 15-20 дней из-за серьезных повреждений. Об этом рассказал врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней, повреждения оказались серьезными. На мосту будут идти исследовательские работы, для передвижения пока он не пригоден», — заявил Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС. Украина атаковала мосты на границе Крыма и Херсонской области 22 июня. Был поврежден Чонгарский мост. По версии Сальдо, удар был нанесен при помощи британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Главное управление Разведки Украины (ГУР) взяло на себя ответственность за подрыв моста.