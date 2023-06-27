На Соборной площади в Кремле собрались сотни военных. Видео

Песков: Путин выступит на Соборной площади в ближайшее время
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© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие собираются на Соборной площади Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Кремле на крыльце Грановитой палаты примерно после 13:00 по московскому времени выступит президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. На Соборной площади стали собираться сотни военных.

«Выступление будет. Военнослужащие, которые участвовали в подавлении мятежа предпринимателя Евгения Пригожина, ищут место, где они могли бы все комфортно расположиться. Выступление будет на Соборной площади», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что выступление президента России начнется примерно в 13:00 по московскому времени. Также Путин встретится с несколькими военнослужащими.

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В Кремле на крыльце Грановитой палаты примерно после 13:00 по московскому времени выступит президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. На Соборной площади стали собираться сотни военных. «Выступление будет. Военнослужащие, которые участвовали в подавлении мятежа предпринимателя Евгения Пригожина, ищут место, где они могли бы все комфортно расположиться. Выступление будет на Соборной площади», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что выступление президента России начнется примерно в 13:00 по московскому времени. Также Путин встретится с несколькими военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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