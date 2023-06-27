В Кремле на крыльце Грановитой палаты примерно после 13:00 по московскому времени выступит президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. На Соборной площади стали собираться сотни военных.
«Выступление будет. Военнослужащие, которые участвовали в подавлении мятежа предпринимателя Евгения Пригожина, ищут место, где они могли бы все комфортно расположиться. Выступление будет на Соборной площади», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что выступление президента России начнется примерно в 13:00 по московскому времени. Также Путин встретится с несколькими военнослужащими.
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