Симоньян отреагировала на попытку покушения

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Убийство главреда RT заказала Украина Фото:

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на попытку покушения. Ранее стало известно, что ФСБ России задержала представителей неонацистской группировки «Параграф 88», которые планировали убийства Симоньян и Ксении Собчак.

«Задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала Симоньян в своем telegram-канале.

По финормации ФСБ, за каждое убийство исполнителям пообещали по 1,5 млн рублей. В ходе допросов задержанные признались, что действовали по указанию Службы безопасности Украины.

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Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на попытку покушения. Ранее стало известно, что ФСБ России задержала представителей неонацистской группировки «Параграф 88», которые планировали убийства Симоньян и Ксении Собчак. «Задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала Симоньян в своем telegram-канале. По финормации ФСБ, за каждое убийство исполнителям пообещали по 1,5 млн рублей. В ходе допросов задержанные признались, что действовали по указанию Службы безопасности Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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