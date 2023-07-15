Убийство главреда RT заказала Украина
Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на попытку покушения. Ранее стало известно, что ФСБ России задержала представителей неонацистской группировки «Параграф 88», которые планировали убийства Симоньян и Ксении Собчак.
«Задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала Симоньян в своем telegram-канале.
По финормации ФСБ, за каждое убийство исполнителям пообещали по 1,5 млн рублей. В ходе допросов задержанные признались, что действовали по указанию Службы безопасности Украины.
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