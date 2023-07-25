В России стартовал президентский конкурс, где победители получат до 5 млрд рублей

Общий грантовый фонд конкурса — до 5 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России начался прием заявок первого грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Общий грантовый фонд конкурса — до пяти млрд рублей. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Сегодня мы начинаем прием заявок на первый конкурс 2024 года, реализация проектов предусмотрена до середины 2025 года. Грантовая поддержка — возможность развивать свой проект поэтапно, выстраивать периоды его реализации от конкурса к конкурсу, получая финансовую поддержку и грантооператоров и партнеров. Разумеется, все это выполняется при грамотно заполненной заявке. Материалов для повышения навыков работы с ней и отдельными ее блоками много — от изучения документов (положения, методических рекомендаций) до прослушивания обучающих подкастов и просмотра видеокурса, вебинаров. Все выпуски мы стараемся делать с конкретными советами, предметными, так, чтобы работать над заявкой было комфортно», — сказал Роман Карманов.

В пресс-службе Фонда сообщили, что заявки должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса. «„Нация созидателей“, „Великое русское слово“, „Я горжусь“, „Место силы“, „Культурный код“, „Молодые лидеры“, „История страны: история преодолений и побед. Вехи“, „Многонациональный народ“ и „Мы вместе“, сфокусированное на интеграции новых российских регионов в общую историко-культурную жизнь страны. Общий грантовый фонд конкурса — до пяти млрд рублей. Средства распределяются по итогу независимой экспертной оценки среди авторов заявок, набравших наиболее высокие баллы», — отметили организаторы.

Проекты будут оцениваться по 10 критериям. «Методика подготовки к участию в грантовом конкурсе 2024 года остается прежней. Каждой творческой команде необходимо изучить документы и обучающие медиафайлы, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, которые размещены на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе, также важно просмотреть цикл видеолекций и прослушать серию аудиоподкастов для заявителей. Материалы для подготовки выложены на сайте Фонда, в аккаунтах в социальных сетях „В Контакте“ и в RuTube», — заявили в Фонде.

Организаторы напомнили, что Фонд культурных инициатив был создан в 2021 году по указу президента России Владимира Путина. За это время проведено уже девять конкурсов и 10 заявочных кампаний. «По итогам девяти уже завершенных конкурсов поддержаны 6016 проектов, они реализуются во всех регионах нашей страны. Общая сумма поддержки уже составила 19,8 млрд рублей. Среди проектов, реализующихся с помощью Фонда, как большие федеральные инициативы, так и небольшие локальные проекты», — заключили в Фонде.