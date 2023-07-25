NASA потеряло связь с МКС и попросило помощи у России 25 июля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 + NASA потеряло связь с МКС на примерно 20 минут, отметил Джоэль Монталбано Фото: Роскосмос Федеральное агентство США NASA потеряло связь с МКС, однако спустя время американское агентство связалось со станцией через российские системы. Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано на брифинге. «Сегодня утром <…> у нас возникли проблемы с электропитанием Центра управления полетами (ЦУП) Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — заявил Джоэль Монталбано, заседание транслировалась на официальном сайте NASA . Он также отметил, что после обнаружения неполадки было решено обратиться к российским системам. Благодаря им связь с МКС была восстановлена. Экипаж в космосе получил объяснение ситуации. Монталбано рассказал, что причина сбоя будет изучаться. ЦУП был переведен на резервные системы. Федеральное агентство США NASA потеряло связь с МКС, однако спустя время американское агентство связалось со станцией через российские системы. Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано на брифинге. «Сегодня утром <…> у нас возникли проблемы с электропитанием Центра управления полетами (ЦУП) Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — заявил Джоэль Монталбано, заседание транслировалась на официальном сайте NASA. Он также отметил, что после обнаружения неполадки было решено обратиться к российским системам. Благодаря им связь с МКС была восстановлена. Экипаж в космосе получил объяснение ситуации. Монталбано рассказал, что причина сбоя будет изучаться. ЦУП был переведен на резервные системы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям