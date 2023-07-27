27 июля 2023

Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2016. Второй день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, минпромторг
Список будет рассмотрен Минюстом Фото:

В России обновился перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Он отметил, что список вскоре будет рассмотрен Министерством юстиции.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — отметил Осьмаков. По его словам, очередной список будет представлен спустя несколько месяцев.

Ранее в РФ обсудили запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования п параллельному импорту. В запрещенный список предлагалось внести смартфоны Samsung и LG. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, причиной тому стало наличие китайских аналогов.

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В России обновился перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Он отметил, что список вскоре будет рассмотрен Министерством юстиции. «Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — отметил Осьмаков. По его словам, очередной список будет представлен спустя несколько месяцев. Ранее в РФ обсудили запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования п параллельному импорту. В запрещенный список предлагалось внести смартфоны Samsung и LG. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, причиной тому стало наличие китайских аналогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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