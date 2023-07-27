Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта

28 июля 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Список будет рассмотрен Минюстом Фото: Анна Майорова © URA.RU В России обновился перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Он отметил, что список вскоре будет рассмотрен Министерством юстиции. «Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — отметил Осьмаков. По его словам, очередной список будет представлен спустя несколько месяцев. Ранее в РФ обсудили запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования п параллельному импорту. В запрещенный список предлагалось внести смартфоны Samsung и LG. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, причиной тому стало наличие китайских аналогов.

В России обновился перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Он отметил, что список вскоре будет рассмотрен Министерством юстиции. «Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — отметил Осьмаков. По его словам, очередной список будет представлен спустя несколько месяцев. Ранее в РФ обсудили запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования п параллельному импорту. В запрещенный список предлагалось внести смартфоны Samsung и LG. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, причиной тому стало наличие китайских аналогов.