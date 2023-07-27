Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта

В России обновился перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Он отметил, что список вскоре будет рассмотрен Министерством юстиции.
«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — отметил Осьмаков. По его словам, очередной список будет представлен спустя несколько месяцев.
Ранее в РФ обсудили запрет на ввоз тяжелого компьютерного оборудования п параллельному импорту. В запрещенный список предлагалось внести смартфоны Samsung и LG. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, причиной тому стало наличие китайских аналогов.
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