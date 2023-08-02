Курские дружинники получили оружие для защиты от украинских диверсантов

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В ближайшее время количество оружия увеличится до 300 единиц Фото:

Для защиты от террористических атак со стороны Украины и осуществления безопасности местных жителей отряды добровольной народной дружины, созданной в Курской области, получили первую партию боевого оружия. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сообщает в своем telegram-канале Роман Старовойт.

Украинские диверсанты уже несколько раз проникали на территорию приграничных регионов России. Так, ранее в регионе был объявлен план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию пикапа с украинскими номерами. Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. Пограничники вступили с ними в перестрелку.

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Для защиты от террористических атак со стороны Украины и осуществления безопасности местных жителей отряды добровольной народной дружины, созданной в Курской области, получили первую партию боевого оружия. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. «На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сообщает в своем telegram-канале Роман Старовойт. Украинские диверсанты уже несколько раз проникали на территорию приграничных регионов России. Так, ранее в регионе был объявлен план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию пикапа с украинскими номерами. Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. Пограничники вступили с ними в перестрелку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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