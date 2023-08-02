Курские дружинники получили оружие для защиты от украинских диверсантов

Для защиты от террористических атак со стороны Украины и осуществления безопасности местных жителей отряды добровольной народной дружины, созданной в Курской области, получили первую партию боевого оружия. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сообщает в своем
Украинские диверсанты уже несколько раз проникали на территорию приграничных регионов России. Так, ранее в регионе был объявлен план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию пикапа с украинскими номерами. Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. Пограничники вступили с ними в перестрелку.
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