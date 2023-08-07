Боец из Киева раскритиковал Минобороны Украины из-за колоссального преимущества РФ в войне дронов

The Guardian: Россия способна производить много дронов, в отличие от Украины

07 августа 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ собирают дроны в кустарных условиях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В свою очередь, Россия давно наладила такое производство. Таким мнением поделился украинский солдат, который участвует на фронте, но не подчиняется Минобороны страны. Он выступил с критикой самого ведомства и отдельных украинских командиров. «Российское стремление строить беспилотники тысячами и дешево поставлять на передовую не воспроизводится украинской стороной. <…> Вот почему даже сейчас я не иду в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Командир может быть дураком и не знать, как проводить качественные операции», — подчеркнул он в разговоре с британской газетой The Guardian. Киевский солдат подчеркнул, что занимается сбором БПЛА самостоятельно. Он заказывает детали из Китая и собирает беспилотники на квартире. По его словам, Украина могла бы потягаться с Россией в гонке дронов, но украинское командование не делает этого. В настоящий момент беспилотники зачастую продаются бизнесменами по повышенной цене за 650 долларов. «К черту это Министерство обороны», — подытожил украинский солдат. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Россия готова к развитию отрасли беспилотных авиационных систем. В начале контрнаступления Киева, ВС РФ атаковали цех по производству дронов. При этом Украина активно использует беспилотники при атаках по России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В свою очередь, Россия давно наладила такое производство. Таким мнением поделился украинский солдат, который участвует на фронте, но не подчиняется Минобороны страны. Он выступил с критикой самого ведомства и отдельных украинских командиров. «Российское стремление строить беспилотники тысячами и дешево поставлять на передовую не воспроизводится украинской стороной. <…> Вот почему даже сейчас я не иду в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Командир может быть дураком и не знать, как проводить качественные операции», — подчеркнул он в разговоре с британской газетой The Guardian. Киевский солдат подчеркнул, что занимается сбором БПЛА самостоятельно. Он заказывает детали из Китая и собирает беспилотники на квартире. По его словам, Украина могла бы потягаться с Россией в гонке дронов, но украинское командование не делает этого. В настоящий момент беспилотники зачастую продаются бизнесменами по повышенной цене за 650 долларов. «К черту это Министерство обороны», — подытожил украинский солдат. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Россия готова к развитию отрасли беспилотных авиационных систем. В начале контрнаступления Киева, ВС РФ атаковали цех по производству дронов. При этом Украина активно использует беспилотники при атаках по России.