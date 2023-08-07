Боец из Киева раскритиковал Минобороны Украины из-за колоссального преимущества РФ в войне дронов

The Guardian: Россия способна производить много дронов, в отличие от Украины
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Солдаты ВСУ собирают дроны в кустарных условиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В свою очередь, Россия давно наладила такое производство. Таким мнением поделился украинский солдат, который участвует на фронте, но не подчиняется Минобороны страны. Он выступил с критикой самого ведомства и отдельных украинских командиров.

«Российское стремление строить беспилотники тысячами и дешево поставлять на передовую не воспроизводится украинской стороной. <…> Вот почему даже сейчас я не иду в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Командир может быть дураком и не знать, как проводить качественные операции», — подчеркнул он в разговоре с британской газетой The Guardian. Киевский солдат подчеркнул, что занимается сбором БПЛА самостоятельно. Он заказывает детали из Китая и собирает беспилотники на квартире.

По его словам, Украина могла бы потягаться с Россией в гонке дронов, но украинское командование не делает этого. В настоящий момент беспилотники зачастую продаются бизнесменами по повышенной цене за 650 долларов. «К черту это Министерство обороны», — подытожил украинский солдат.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Россия готова к развитию отрасли беспилотных авиационных систем. В начале контрнаступления Киева, ВС РФ атаковали цех по производству дронов. При этом Украина активно использует беспилотники при атаках по России.

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Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В свою очередь, Россия давно наладила такое производство. Таким мнением поделился украинский солдат, который участвует на фронте, но не подчиняется Минобороны страны. Он выступил с критикой самого ведомства и отдельных украинских командиров. «Российское стремление строить беспилотники тысячами и дешево поставлять на передовую не воспроизводится украинской стороной. <…> Вот почему даже сейчас я не иду в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Командир может быть дураком и не знать, как проводить качественные операции», — подчеркнул он в разговоре с британской газетой The Guardian. Киевский солдат подчеркнул, что занимается сбором БПЛА самостоятельно. Он заказывает детали из Китая и собирает беспилотники на квартире. По его словам, Украина могла бы потягаться с Россией в гонке дронов, но украинское командование не делает этого. В настоящий момент беспилотники зачастую продаются бизнесменами по повышенной цене за 650 долларов. «К черту это Министерство обороны», — подытожил украинский солдат. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Россия готова к развитию отрасли беспилотных авиационных систем. В начале контрнаступления Киева, ВС РФ атаковали цех по производству дронов. При этом Украина активно использует беспилотники при атаках по России.
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Ссылки по теме
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