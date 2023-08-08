NYT: ВСУ из-за потерь выводят с фронта западные командиры 08 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + Бригады ВСУ приходится выводить с поля боя из-за истощения, пишут американские журналисты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) были настолько ослаблены от атак российских солдат, что одну из украинских бригад пришлось выводить с поля боя англоговорящим западным командирам. Об этом сообщает The New York Times. «Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, изо всех сил пытаясь продвинуться против грозной российской обороны. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена собственными потерями, что была выведена с поля боя для восстановления [англоговорящими командирами], — передают авторы издания. Американские журналисты провели несколько недель в зоне спецоперации в южной части страны. Украина проводит контрнаступление на Украине с 4 июня. Киев пытается прорвать российскую оборону и пройти через минные ограждения. Командир диверсионно-разведывательного отряда подчеркнул, что украинские солдаты надеются только на удачу, пытаясь прорваться через РФ в Донецкой народной республике. Вооруженные силы Украины (ВСУ) были настолько ослаблены от атак российских солдат, что одну из украинских бригад пришлось выводить с поля боя англоговорящим западным командирам. Об этом сообщает The New York Times. «Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, изо всех сил пытаясь продвинуться против грозной российской обороны. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена собственными потерями, что была выведена с поля боя для восстановления [англоговорящими командирами], — передают авторы издания. Американские журналисты провели несколько недель в зоне спецоперации в южной части страны. Украина проводит контрнаступление на Украине с 4 июня. Киев пытается прорвать российскую оборону и пройти через минные ограждения. Командир диверсионно-разведывательного отряда подчеркнул, что украинские солдаты надеются только на удачу, пытаясь прорваться через РФ в Донецкой народной республике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям