В Москве похоронили народную артистку Веру Васильеву

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Прощание с Верой Васильевой проходило в Театре Сатиры Фото:

В Москве похоронили народную артистку СССР Веру Васильеву. Об этом сообщили корреспонденты.

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«Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве», — сообщил корреспондент РИА Новости. Прощание с актрисой проходило в Театре Сатиры. Ее отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.

Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР. Он отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы.

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В Москве похоронили народную артистку СССР Веру Васильеву. Об этом сообщили корреспонденты. «Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве», — сообщил корреспондент РИА Новости. Прощание с актрисой проходило в Театре Сатиры. Ее отпевание состоялось в храме Христа Спасителя. Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР. Он отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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