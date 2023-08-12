В Москве похоронили народную артистку Веру Васильеву

Прощание с Верой Васильевой проходило в Театре Сатиры
В Москве похоронили народную артистку СССР Веру Васильеву. Об этом сообщили корреспонденты.
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«Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве», — сообщил корреспондент РИА Новости. Прощание с актрисой проходило в Театре Сатиры. Ее отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.
Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР. Он отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы.
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