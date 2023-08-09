Путин выразил соболезнования родным актрисы Васильевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Сергеем Юрским в театре Моссовета. Москва, васильева вера
Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой. Он отметил, что утрата Васильевой — потеря для отечественной культуры.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет», — передает слова Путина сайт Кремля. Президент России отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы.

Новость по теме
Чем запомнилась актриса Вера Васильева

Вера Васильева скончалась 9 августа 2023. Ей было 97 лет. С 1945 года она начала карьеру в кино. За свою работу она получила множество наград.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой. Он отметил, что утрата Васильевой — потеря для отечественной культуры. «Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет», — передает слова Путина сайт Кремля. Президент России отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы. Вера Васильева скончалась 9 августа 2023. Ей было 97 лет. С 1945 года она начала карьеру в кино. За свою работу она получила множество наград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...