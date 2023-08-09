Путин выразил соболезнования родным актрисы Васильевой

09 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой. Он отметил, что утрата Васильевой — потеря для отечественной культуры. «Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет», — передает слова Путина сайт Кремля . Президент России отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы. Новость по теме Чем запомнилась актриса Вера Васильева Вера Васильева скончалась 9 августа 2023. Ей было 97 лет. С 1945 года она начала карьеру в кино. За свою работу она получила множество наград.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой. Он отметил, что утрата Васильевой — потеря для отечественной культуры. «Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Кончина Веры Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет», — передает слова Путина сайт Кремля. Президент России отметил, что миллионы людей восхищались талантом актрисы. Вера Васильева скончалась 9 августа 2023. Ей было 97 лет. С 1945 года она начала карьеру в кино. За свою работу она получила множество наград.