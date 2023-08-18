Readovka: избившего ребенка тренера по боксу арестовали 18 августа 2023 в 23:31 Размер текста - 17 + Суд на два месяца отправил в СИЗО тренера, напавшего на ребенка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд в Подмосковье арестовал тренера по боксу, который жестоко избил ребенка в Котельниках. Мужчина помещен в СИЗО до 15 сентября, сообщили в суде. «Тренера по боксу, жестоко избившего ребенка в Котельниках, отправили под арест до 15 сентября. На мужчину завели уголовное дело по статье за хулиганство с применением насилия», — пишет Readovka со ссылкой на данные из суда. Инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. Тренер поссорился с 12-летним ребенком, повалил его на асфальт и пытался задавить собственным весом, пишет телеканал 360. Мальчика спасли прохожие. Мужчина заявил, что якобы ребенок напал на него с ножом. Суд в Подмосковье арестовал тренера по боксу, который жестоко избил ребенка в Котельниках. Мужчина помещен в СИЗО до 15 сентября, сообщили в суде. «Тренера по боксу, жестоко избившего ребенка в Котельниках, отправили под арест до 15 сентября. На мужчину завели уголовное дело по статье за хулиганство с применением насилия», — пишет Readovka со ссылкой на данные из суда. Инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. Тренер поссорился с 12-летним ребенком, повалил его на асфальт и пытался задавить собственным весом, пишет телеканал 360. Мальчика спасли прохожие. Мужчина заявил, что якобы ребенок напал на него с ножом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям