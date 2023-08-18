18 августа 2023

Readovka: избившего ребенка тренера по боксу арестовали

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Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Суд на два месяца отправил в СИЗО тренера, напавшего на ребенка Фото:

Суд в Подмосковье арестовал тренера по боксу, который жестоко избил ребенка в Котельниках. Мужчина помещен в СИЗО до 15 сентября, сообщили в суде.

«Тренера по боксу, жестоко избившего ребенка в Котельниках, отправили под арест до 15 сентября. На мужчину завели уголовное дело по статье за хулиганство с применением насилия», — пишет Readovka со ссылкой на данные из суда.

Инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. Тренер поссорился с 12-летним ребенком, повалил его на асфальт и пытался задавить собственным весом, пишет телеканал 360. Мальчика спасли прохожие. Мужчина заявил, что якобы ребенок напал на него с ножом.

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Суд в Подмосковье арестовал тренера по боксу, который жестоко избил ребенка в Котельниках. Мужчина помещен в СИЗО до 15 сентября, сообщили в суде. «Тренера по боксу, жестоко избившего ребенка в Котельниках, отправили под арест до 15 сентября. На мужчину завели уголовное дело по статье за хулиганство с применением насилия», — пишет Readovka со ссылкой на данные из суда. Инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. Тренер поссорился с 12-летним ребенком, повалил его на асфальт и пытался задавить собственным весом, пишет телеканал 360. Мальчика спасли прохожие. Мужчина заявил, что якобы ребенок напал на него с ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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