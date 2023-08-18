Readovka: избившего ребенка тренера по боксу арестовали

Суд на два месяца отправил в СИЗО тренера, напавшего на ребенка
Суд в Подмосковье арестовал тренера по боксу, который жестоко избил ребенка в Котельниках. Мужчина помещен в СИЗО до 15 сентября, сообщили в суде.
«Тренера по боксу, жестоко избившего ребенка в Котельниках, отправили под арест до 15 сентября. На мужчину завели уголовное дело по статье за хулиганство с применением насилия», — пишет Readovka со ссылкой на данные из суда.
Инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат. Тренер поссорился с 12-летним ребенком, повалил его на асфальт и пытался задавить собственным весом, пишет телеканал 360. Мальчика спасли прохожие. Мужчина заявил, что якобы ребенок напал на него с ножом.
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