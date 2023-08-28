В России сократился спрос на покупку помещений для общепита

29 августа 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Однако цены на помещения для общепита только увеличились Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России спрос на покупку помещений для общепита просел на 22%. Об этом заявили аналитики «Авито Недвижимость». «Единственный сегмент, где спрос за год просел на 22%, — помещения под заведения общепита. В кризис, когда потребители зачастую сокращают второстепенные траты, страдают такие отрасли, как ресторанный рынок», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на исследование аналитиков. Из-за своей большой площади помещения для общепита достаточно дорогие. У инвестора появляются риски, что если арендатор закроет заведение, то замену найти будет сложно. Несмотря на снижение спроса на такие помещения, за год цена на них увеличилась на 49%. Для примера, спрос инвесторов на офисы увеличился на 32%, на склады — на 28%, на торговые площади — на 18%, на производственные помещения — на 12%. В России также подорожала аренда квартир. Вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина связала это с тем, что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Несмотря на это, в большинстве крупнейших российских городов в ближайшие два месяца будет расти средняя ставка на аренду жилья.

В России спрос на покупку помещений для общепита просел на 22%. Об этом заявили аналитики «Авито Недвижимость». «Единственный сегмент, где спрос за год просел на 22%, — помещения под заведения общепита. В кризис, когда потребители зачастую сокращают второстепенные траты, страдают такие отрасли, как ресторанный рынок», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование аналитиков. Из-за своей большой площади помещения для общепита достаточно дорогие. У инвестора появляются риски, что если арендатор закроет заведение, то замену найти будет сложно. Несмотря на снижение спроса на такие помещения, за год цена на них увеличилась на 49%. Для примера, спрос инвесторов на офисы увеличился на 32%, на склады — на 28%, на торговые площади — на 18%, на производственные помещения — на 12%. В России также подорожала аренда квартир. Вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина связала это с тем, что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Несмотря на это, в большинстве крупнейших российских городов в ближайшие два месяца будет расти средняя ставка на аренду жилья.