28 августа 2023

В России сократился спрос на покупку помещений для общепита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие школ N 83 и N 30. Екатеринбург, столовая
Однако цены на помещения для общепита только увеличились Фото:

В России спрос на покупку помещений для общепита просел на 22%. Об этом заявили аналитики «Авито Недвижимость».

«Единственный сегмент, где спрос за год просел на 22%, — помещения под заведения общепита. В кризис, когда потребители зачастую сокращают второстепенные траты, страдают такие отрасли, как ресторанный рынок», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование аналитиков.

Из-за своей большой площади помещения для общепита достаточно дорогие. У инвестора появляются риски, что если арендатор закроет заведение, то замену найти будет сложно. Несмотря на снижение спроса на такие помещения, за год цена на них увеличилась на 49%. Для примера, спрос инвесторов на офисы увеличился на 32%, на склады — на 28%, на торговые площади — на 18%, на производственные помещения — на 12%.

В России также подорожала аренда квартир. Вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина связала это с тем, что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Несмотря на это, в большинстве крупнейших российских городов в ближайшие два месяца будет расти средняя ставка на аренду жилья.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России спрос на покупку помещений для общепита просел на 22%. Об этом заявили аналитики «Авито Недвижимость». «Единственный сегмент, где спрос за год просел на 22%, — помещения под заведения общепита. В кризис, когда потребители зачастую сокращают второстепенные траты, страдают такие отрасли, как ресторанный рынок», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование аналитиков. Из-за своей большой площади помещения для общепита достаточно дорогие. У инвестора появляются риски, что если арендатор закроет заведение, то замену найти будет сложно. Несмотря на снижение спроса на такие помещения, за год цена на них увеличилась на 49%. Для примера, спрос инвесторов на офисы увеличился на 32%, на склады — на 28%, на торговые площади — на 18%, на производственные помещения — на 12%. В России также подорожала аренда квартир. Вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина связала это с тем, что ближе к осени в страну массово приедут трудовые мигранты. Несмотря на это, в большинстве крупнейших российских городов в ближайшие два месяца будет расти средняя ставка на аренду жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...