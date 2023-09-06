В Кремле раскрыли, может ли помощь Запада Украине изменить ход СВО

Песков: финансовая помощь Запада Украине не повлияет на ход СВО

06 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Запад готов сражаться до последнего украинца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая финансовая помощь западных стран Украине никак не отразится на ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, НАТО неоднократно доказывала, что готова вести войну до последнего украинца. «Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собирают дальше поддерживать на Украине состояние войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

Новая финансовая помощь западных стран Украине никак не отразится на ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, НАТО неоднократно доказывала, что готова вести войну до последнего украинца. «Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собирают дальше поддерживать на Украине состояние войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.