В Кремле раскрыли, может ли помощь Запада Украине изменить ход СВО

Песков: финансовая помощь Запада Украине не повлияет на ход СВО
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что Запад готов сражаться до последнего украинца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новая финансовая помощь западных стран Украине никак не отразится на ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, НАТО неоднократно доказывала, что готова вести войну до последнего украинца.

«Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собирают дальше поддерживать на Украине состояние войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Новая финансовая помощь западных стран Украине никак не отразится на ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, НАТО неоднократно доказывала, что готова вести войну до последнего украинца. «Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собирают дальше поддерживать на Украине состояние войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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