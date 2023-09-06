В Кремле раскрыли, может ли помощь Запада Украине изменить ход СВО

Песков заявил, что Запад готов сражаться до последнего украинца
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Новая финансовая помощь западных стран Украине никак не отразится на ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, НАТО неоднократно доказывала, что готова вести войну до последнего украинца.
«Мы неоднократно слышали заявления, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собирают дальше поддерживать на Украине состояние войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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