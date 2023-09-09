В США назвали год окончания конфликта на Украине

19fortyfive: конфликт на Украине завершится к 2025 году
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Контрнаступление ВСУ не приведет к окончанию конфликта, заявил Джулиан Спенсер-Черчилль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине предположительно закончится в 2025 году. Об этом заявил профессор международных отношений в Университете Конкордия (Монреаль) Джулиан Спенсер-Черчилль.

«Теперь я предсказываю, что российско-украинский [конфликт] закончится через один или два сезона кампании», — написал Джулиан Спенсер-Черчилль в материале для 19fortyfive. По его словам, для окончательной победы российским войскам необходимо привлечь больше военных на фронт.

Аналитик предположил, что конфликт может завершиться осенью 2024 года либо чуть позже — к 2025 году. Черчилль уточнил, что контрнаступление Украины не приведет к завершению боевых действий.

Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что в России проходит активная работа по набору добровольцев на контрактную службу. Он добавлял, что в мобилизации нет смысла. Президент РФ Владимир Путин заявлял о провале контрнаступления ВСУ. Из-за провала наступления в США начали намекать Киеву о проведении переговоров с Россией.

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Конфликт на Украине предположительно закончится в 2025 году. Об этом заявил профессор международных отношений в Университете Конкордия (Монреаль) Джулиан Спенсер-Черчилль. «Теперь я предсказываю, что российско-украинский [конфликт] закончится через один или два сезона кампании», — написал Джулиан Спенсер-Черчилль в материале для 19fortyfive. По его словам, для окончательной победы российским войскам необходимо привлечь больше военных на фронт. Аналитик предположил, что конфликт может завершиться осенью 2024 года либо чуть позже — к 2025 году. Черчилль уточнил, что контрнаступление Украины не приведет к завершению боевых действий. Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что в России проходит активная работа по набору добровольцев на контрактную службу. Он добавлял, что в мобилизации нет смысла. Президент РФ Владимир Путин заявлял о провале контрнаступления ВСУ. Из-за провала наступления в США начали намекать Киеву о проведении переговоров с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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