В США назвали год окончания конфликта на Украине

19fortyfive: конфликт на Украине завершится к 2025 году

09 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ не приведет к окончанию конфликта, заявил Джулиан Спенсер-Черчилль Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине предположительно закончится в 2025 году. Об этом заявил профессор международных отношений в Университете Конкордия (Монреаль) Джулиан Спенсер-Черчилль. «Теперь я предсказываю, что российско-украинский [конфликт] закончится через один или два сезона кампании», — написал Джулиан Спенсер-Черчилль в материале для 19fortyfive. По его словам, для окончательной победы российским войскам необходимо привлечь больше военных на фронт. Аналитик предположил, что конфликт может завершиться осенью 2024 года либо чуть позже — к 2025 году. Черчилль уточнил, что контрнаступление Украины не приведет к завершению боевых действий. Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что в России проходит активная работа по набору добровольцев на контрактную службу. Он добавлял, что в мобилизации нет смысла. Президент РФ Владимир Путин заявлял о провале контрнаступления ВСУ. Из-за провала наступления в США начали намекать Киеву о проведении переговоров с Россией.

Конфликт на Украине предположительно закончится в 2025 году. Об этом заявил профессор международных отношений в Университете Конкордия (Монреаль) Джулиан Спенсер-Черчилль. «Теперь я предсказываю, что российско-украинский [конфликт] закончится через один или два сезона кампании», — написал Джулиан Спенсер-Черчилль в материале для 19fortyfive. По его словам, для окончательной победы российским войскам необходимо привлечь больше военных на фронт. Аналитик предположил, что конфликт может завершиться осенью 2024 года либо чуть позже — к 2025 году. Черчилль уточнил, что контрнаступление Украины не приведет к завершению боевых действий. Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что в России проходит активная работа по набору добровольцев на контрактную службу. Он добавлял, что в мобилизации нет смысла. Президент РФ Владимир Путин заявлял о провале контрнаступления ВСУ. Из-за провала наступления в США начали намекать Киеву о проведении переговоров с Россией.