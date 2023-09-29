В Москве возле ТЦ нашли две гранаты

В Москве возле торгового центра «Мариэль» нашли две гранаты. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Только что две гранаты нашли на газоне у ТЦ „Мариэль“ в московском районе Марьино», — передает telegram-канал. Уточняется, что место обнаружения оцепили экстренные службы. Сейчас ожидается приезд взрывотехников.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по городу Москве для подтверждения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее уже сообщалось о том, что на территории столицы были найдены гранаты. Так, взрывчатка Ф-1 была обнаружена в Южном Ботово, напоминает телеканал 360. Также похожий на гранату предмет нашли около детского сада в Шмитовском проезде, передает «Национальная служба новостей».
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