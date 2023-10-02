На Украине сообщили о ракетном ударе по важному объекту под Харьковом

В Харьковской области из-за взрывов уничтожены ракеты С-300

Из-за обстрелов под Харьковым были уничтожены ракеты С-300 Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По военным объектам в районе Харькова были нанесены пять ударов. В результате атак были поражены ракеты С-300, находившиеся в распоряжении ВСУ. Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Нанесли не менее 5 ударов за пределами города Харьков. Поражены ракеты С-300», — написал Олег Синегубов у себя в Telegram. Также об атаках на военные объекты ВСУ заявил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Также предполагаемые удары российских сил прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, РФ наносит удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Он подчеркнул, что армия России на этот раз решила запустить меньше дронов, чем обычно. «Но это не говорит о том, что не следует ожидать [атак] в течение дня», — подытожил представитель ВВС.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее украинские СМИ заявили о серии взрывов в Харьковской области, пишет деловое издание «Взгляд». Уточняется, что взрывы прогремели за минуту до воздушной тревоги, сообщает, «Царьград».