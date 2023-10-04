04 октября 2023

Клинтон сделала неожиданное признание о Путине

Клинтон: рост влияния России на мировой арене — это заслуга Владимира Путина
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Клинтон признала роль Владимира Путина на мировой арене Фото:

Рост влияния России на мировой арене является заслугой президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

«Путин и его команда… хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Люди пересказывают тезисы, прозвучавшие на телеканале Russia Today или появившиеся в речи российского чиновника, — и это 1:0 в пользу Путина», — заявила Клинтон в интервью телеканалу PSB News. Она также добавила, что большинство конгрессменов поддерживают Киев, а партийно-политический и идеологический раскол просто нужно пережить.

Ранее Хиллари Клинтон заявила о том, что расширение НАТО — это последствия российской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ее заявление тем, что приближение НАТО к границам РФ и отказ Запада в обсуждении этой ситуации привел к началу СВО. Он также отметил, что Клинтон известна своим умением подменять понятия.

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Рост влияния России на мировой арене является заслугой президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «Путин и его команда… хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Люди пересказывают тезисы, прозвучавшие на телеканале Russia Today или появившиеся в речи российского чиновника, — и это 1:0 в пользу Путина», — заявила Клинтон в интервью телеканалу PSB News. Она также добавила, что большинство конгрессменов поддерживают Киев, а партийно-политический и идеологический раскол просто нужно пережить. Ранее Хиллари Клинтон заявила о том, что расширение НАТО — это последствия российской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ее заявление тем, что приближение НАТО к границам РФ и отказ Запада в обсуждении этой ситуации привел к началу СВО. Он также отметил, что Клинтон известна своим умением подменять понятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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