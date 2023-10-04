Клинтон сделала неожиданное признание о Путине

Клинтон: рост влияния России на мировой арене — это заслуга Владимира Путина

04 октября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Клинтон признала роль Владимира Путина на мировой арене Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост влияния России на мировой арене является заслугой президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «Путин и его команда… хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Люди пересказывают тезисы, прозвучавшие на телеканале Russia Today или появившиеся в речи российского чиновника, — и это 1:0 в пользу Путина», — заявила Клинтон в интервью телеканалу PSB News . Она также добавила, что большинство конгрессменов поддерживают Киев, а партийно-политический и идеологический раскол просто нужно пережить. Ранее Хиллари Клинтон заявила о том, что расширение НАТО — это последствия российской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ее заявление тем, что приближение НАТО к границам РФ и отказ Запада в обсуждении этой ситуации привел к началу СВО. Он также отметил, что Клинтон известна своим умением подменять понятия.

Рост влияния России на мировой арене является заслугой президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «Путин и его команда… хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Люди пересказывают тезисы, прозвучавшие на телеканале Russia Today или появившиеся в речи российского чиновника, — и это 1:0 в пользу Путина», — заявила Клинтон в интервью телеканалу PSB News. Она также добавила, что большинство конгрессменов поддерживают Киев, а партийно-политический и идеологический раскол просто нужно пережить. Ранее Хиллари Клинтон заявила о том, что расширение НАТО — это последствия российской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на ее заявление тем, что приближение НАТО к границам РФ и отказ Запада в обсуждении этой ситуации привел к началу СВО. Он также отметил, что Клинтон известна своим умением подменять понятия.