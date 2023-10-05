Путин: мы не начинали войну на Украине, мы пытаемся ее закончить

Россия не начинала войну на Украине, наоборот, она пытается ее закончить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Мы не начинали войну на Украине, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали кровавый госпереворот в Киеве, не мы запугивали чистками крымчан и севастопольцев, не мы пытались принудить Донбасс к повиновению и расправиться с теми, кто хотел разговаривать на своем родном языке. Это киевский режим уже десятый год ведет войну на Украине», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия, наоборот, все это время занималась поддержкой русскоязычных жителей.
XX заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи. Его участниками стали политические деятели, ученые, общественники, в том числе зарубежные гости.
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