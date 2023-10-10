Артемий Лебедев стал главным дизайнером ВКонтакте

Артемий Лебедев теперь управляет дизайном продукции ВКонтактеФото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
«Артемий присоединился к команде ВКонтакте, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Вконтакте.
Отмечается, что Артемий Лебедев будет управлять дизайном продукции соцсети, продумывать общее видение дизайна приложения и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами. «Кайф!» — так блогер прокомментировал свою новую должность.
Артемий Лебедев стал популярным в РФ после создания своего youtube-канала, передает «Дни.ру».Однако сервис YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине. Так, цензуре подвергся и канал Лебедева.
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба соцсети. «Артемий присоединился к команде ВКонтакте, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Вконтакте. Отмечается, что Артемий Лебедев будет управлять дизайном продукции соцсети, продумывать общее видение дизайна приложения и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами. «Кайф!» — так блогер прокомментировал свою новую должность. Артемий Лебедев стал популярным в РФ после создания своего youtube-канала, передает «Дни.ру». Однако сервис YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине. Так, цензуре подвергся и канал Лебедева.