Артемий Лебедев стал главным дизайнером ВКонтакте

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Артемий Лебедев теперь управляет дизайном продукции ВКонтакте Фото:

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

«Артемий присоединился к команде ВКонтакте, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Вконтакте.

Отмечается, что Артемий Лебедев будет управлять дизайном продукции соцсети, продумывать общее видение дизайна приложения и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами. «Кайф!» — так блогер прокомментировал свою новую должность.

Артемий Лебедев стал популярным в РФ после создания своего youtube-канала, передает «Дни.ру». Однако сервис YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине. Так, цензуре подвергся и канал Лебедева.

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Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба соцсети. «Артемий присоединился к команде ВКонтакте, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Вконтакте. Отмечается, что Артемий Лебедев будет управлять дизайном продукции соцсети, продумывать общее видение дизайна приложения и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами. «Кайф!» — так блогер прокомментировал свою новую должность. Артемий Лебедев стал популярным в РФ после создания своего youtube-канала, передает «Дни.ру». Однако сервис YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине. Так, цензуре подвергся и канал Лебедева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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