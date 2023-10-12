Shot: ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии

В Башкирии школьник в возрасте девяти лет напал на полицейского с топором. Он пытался защитить своего отца-хакера, которого полиция приехала задержать за кражу.
«Девятилетний ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что школьник защищал своего отца. Правоохранительные органы стремились задержать отца-хакера, который обвиняется в краже.
Полиция осуществила задержание, но в этот момент ребенок взял топор и напал на одного из полицейских. Пострадавшему полицейскому был поставлен диагноз сильного ушиба. Возможное возбуждение уголовного дела обсуждается относительно применения насилия и оскорбления представителей власти, передали в telegram-канал.
URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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