Shot: ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии

12 октября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Полицейский получил сильный ушиб во время нападения, пишет Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Башкирии школьник в возрасте девяти лет напал на полицейского с топором. Он пытался защитить своего отца-хакера, которого полиция приехала задержать за кражу. «Девятилетний ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что школьник защищал своего отца. Правоохранительные органы стремились задержать отца-хакера, который обвиняется в краже. Полиция осуществила задержание, но в этот момент ребенок взял топор и напал на одного из полицейских. Пострадавшему полицейскому был поставлен диагноз сильного ушиба. Возможное возбуждение уголовного дела обсуждается относительно применения насилия и оскорбления представителей власти, передали в telegram-канал. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Башкирии школьник в возрасте девяти лет напал на полицейского с топором. Он пытался защитить своего отца-хакера, которого полиция приехала задержать за кражу. «Девятилетний ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что школьник защищал своего отца. Правоохранительные органы стремились задержать отца-хакера, который обвиняется в краже. Полиция осуществила задержание, но в этот момент ребенок взял топор и напал на одного из полицейских. Пострадавшему полицейскому был поставлен диагноз сильного ушиба. Возможное возбуждение уголовного дела обсуждается относительно применения насилия и оскорбления представителей власти, передали в telegram-канал. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.