Shot: ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Полицейский получил сильный ушиб во время нападения, пишет Shot Фото:

В Башкирии школьник в возрасте девяти лет напал на полицейского с топором. Он пытался защитить своего отца-хакера, которого полиция приехала задержать за кражу.

«Девятилетний ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что школьник защищал своего отца. Правоохранительные органы стремились задержать отца-хакера, который обвиняется в краже.

Полиция осуществила задержание, но в этот момент ребенок взял топор и напал на одного из полицейских. Пострадавшему полицейскому был поставлен диагноз сильного ушиба. Возможное возбуждение уголовного дела обсуждается относительно применения насилия и оскорбления представителей власти, передали в telegram-канал.

URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Башкирии школьник в возрасте девяти лет напал на полицейского с топором. Он пытался защитить своего отца-хакера, которого полиция приехала задержать за кражу. «Девятилетний ребенок с топором напал на полицейского в Башкирии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что школьник защищал своего отца. Правоохранительные органы стремились задержать отца-хакера, который обвиняется в краже. Полиция осуществила задержание, но в этот момент ребенок взял топор и напал на одного из полицейских. Пострадавшему полицейскому был поставлен диагноз сильного ушиба. Возможное возбуждение уголовного дела обсуждается относительно применения насилия и оскорбления представителей власти, передали в telegram-канал. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...