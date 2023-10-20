Путин увеличил количество росгвардейцев в России

Штат Росгвардии увеличен почти на 200 человек, такой указ подписал Владимир Путин
В России стало больше росгвардейцев — почти на 200 человек. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)», — следует из указа, который опубликован на
По новым данным, штатная численность военнослужащих в Росгвардии теперь составляет 1 615 человек, а сотрудников — 601. Мест для федеральных госслужащих тоже стало больше — 81.
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