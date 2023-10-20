Путин увеличил количество росгвардейцев в России

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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, строй, росгвардия
Штат Росгвардии увеличен почти на 200 человек, такой указ подписал Владимир Путин Фото:

В России стало больше росгвардейцев — почти на 200 человек. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)», — следует из указа, который опубликован на сайте правовых актов. Таким образом, число штатных сотрудников Росгвардии увеличилось почти на 200 человек.

По новым данным, штатная численность военнослужащих в Росгвардии теперь составляет 1 615 человек, а сотрудников — 601. Мест для федеральных госслужащих тоже стало больше — 81.

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В России стало больше росгвардейцев — почти на 200 человек. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)», — следует из указа, который опубликован на сайте правовых актов. Таким образом, число штатных сотрудников Росгвардии увеличилось почти на 200 человек. По новым данным, штатная численность военнослужащих в Росгвардии теперь составляет 1 615 человек, а сотрудников — 601. Мест для федеральных госслужащих тоже стало больше — 81.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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