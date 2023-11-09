РКН снова составит протокол в отношении рэпера Моргенштерна*

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Речь идет о распространении материалов, не помеченных маркировкой иноагента Фото:

Роскомнадзор составит еще один протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Совершенное музыкантом в его telegram-канале, сотрудники Роскомнадзора выявили еще в середине октября 2023 года», — передает слова источника ТАСС. Речь идет о распространении материалов, не помеченных маркировкой иноагента.

Ранее Моргенштерн в интервью журналисте Ксении Собчак заявил, что боится возвращаться в Россию после травли музыканта Дани Милохина. В мае 2022 года рэпер подавал в суд на Министерство юстиции РФ. Он просил исключить его из списка иноагентов.

*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

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Роскомнадзор составит еще один протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Совершенное музыкантом в его telegram-канале, сотрудники Роскомнадзора выявили еще в середине октября 2023 года», — передает слова источника ТАСС. Речь идет о распространении материалов, не помеченных маркировкой иноагента. Ранее Моргенштерн в интервью журналисте Ксении Собчак заявил, что боится возвращаться в Россию после травли музыканта Дани Милохина. В мае 2022 года рэпер подавал в суд на Министерство юстиции РФ. Он просил исключить его из списка иноагентов. *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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