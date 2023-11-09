РКН снова составит протокол в отношении рэпера Моргенштерна*

Роскомнадзор составит еще один протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Совершенное музыкантом в его telegram-канале, сотрудники Роскомнадзора выявили еще в середине октября 2023 года», — передает слова источника ТАСС. Речь идет о распространении материалов, не помеченных маркировкой иноагента.
Ранее Моргенштерн в интервью журналисте Ксении Собчак заявил, что боится возвращаться в Россию после травли музыканта Дани Милохина. В мае 2022 года рэпер подавал в суд на Министерство юстиции РФ. Он просил исключить его из списка иноагентов.
*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.
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