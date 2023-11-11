В России предложили оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт

12 ноября 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Компенсировать проезд Слуцкий предлагает за счет средств из федерального бюджета Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в законы, позволяющие оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким. «Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России», — пояснил свою позицию в беседе с ТАСС Леонид Слуцкий. Компенсировать проезд предлагается за счет средств из федерального бюджета. Последнее предложение касаемо помощи многодетным семьям в Государственной Думе, предполагала дополнительную выплату пенсионерам старше 70 лет, воспитавших троих и более детей.

Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в законы, позволяющие оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким. «Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России», — пояснил свою позицию в беседе с ТАСС Леонид Слуцкий. Компенсировать проезд предлагается за счет средств из федерального бюджета. Последнее предложение касаемо помощи многодетным семьям в Государственной Думе, предполагала дополнительную выплату пенсионерам старше 70 лет, воспитавших троих и более детей.