11 ноября 2023

В России предложили оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Слуцкий в Уральском федеральном университете. Екатеринбург, слуцкий леонид
Компенсировать проезд Слуцкий предлагает за счет средств из федерального бюджета Фото:

Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в законы, позволяющие оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

«Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России», — пояснил свою позицию в беседе с ТАСС Леонид Слуцкий.

Компенсировать проезд предлагается за счет средств из федерального бюджета. Последнее предложение касаемо помощи многодетным семьям в Государственной Думе, предполагала дополнительную выплату пенсионерам старше 70 лет, воспитавших троих и более детей.

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Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в законы, позволяющие оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким. «Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России», — пояснил свою позицию в беседе с ТАСС Леонид Слуцкий. Компенсировать проезд предлагается за счет средств из федерального бюджета. Последнее предложение касаемо помощи многодетным семьям в Государственной Думе, предполагала дополнительную выплату пенсионерам старше 70 лет, воспитавших троих и более детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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