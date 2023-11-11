В России предложили оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт

Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в законы, позволяющие оплачивать детям из многодетных семей билеты на курорт. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким.
«Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России», — пояснил свою позицию в беседе с ТАСС Леонид Слуцкий.
Компенсировать проезд предлагается за счет средств из федерального бюджета. Последнее предложение касаемо помощи многодетным семьям в Государственной Думе, предполагала дополнительную выплату пенсионерам старше 70 лет, воспитавших троих и более детей.
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