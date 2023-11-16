Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить санкции против Китая

Си Цзиньпин требует от США отмены санкций Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Власти Китая требуют от США отменить санкции. Речь идет, в том числе об отмене ограничений на китайский экспорт. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Калифорнии.

«США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки (на предмет госбезопасности — прим. URA.RU) и односторонние санкции. Надеюсь, Соединенные Штаты серьезно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции», — передает ТАСС заявление Си Цзиньпина, которое транслировалось на Центральном телевидении Китая.

Министерство торговли США ввело в феврале 2023 года санкции в отношении юридических лиц Китая. Они, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов, передает RT.