Си Цзиньпин потребовал от Байдена отменить санкции против Китая

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Си Цзиньпин требует от США отмены санкций Фото:

Власти Китая требуют от США отменить санкции. Речь идет, в том числе об отмене ограничений на китайский экспорт. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Калифорнии.

«США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки (на предмет госбезопасности — прим. URA.RU) и односторонние санкции. Надеюсь, Соединенные Штаты серьезно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции», — передает ТАСС заявление Си Цзиньпина, которое транслировалось на Центральном телевидении Китая.

Министерство торговли США ввело в феврале 2023 года санкции в отношении юридических лиц Китая. Они, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов, передает RT.

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Власти Китая требуют от США отменить санкции. Речь идет, в том числе об отмене ограничений на китайский экспорт. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Калифорнии. «США постоянно принимают меры, направленные против КНР, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки (на предмет госбезопасности — прим. URA.RU) и односторонние санкции. Надеюсь, Соединенные Штаты серьезно воспримут обеспокоенность КНР, примут меры и отменят односторонние санкции», — передает ТАСС заявление Си Цзиньпина, которое транслировалось на Центральном телевидении Китая. Министерство торговли США ввело в феврале 2023 года санкции в отношении юридических лиц Китая. Они, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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