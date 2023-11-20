В российском регионе потратят 710 тысяч на билеты для мигрантов

Власти Новгородской области выделят 710 тысяч рублей на авиабилеты для тех мигрантов, которые подлежат выдворению из России на административном уровне. Об этом сообщается на сайте электронных закупок.
Соответствующая заявка на приобретение билетов для мигрантов была размещена на сайте закупок 20 ноября. Начальная ее цена составила 701 тысяч рублей, а итоговая — 710 тысяч рублей. Заказчиком выступило Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области. Мигрантов планируют отправлять в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Армению и другие страны.
Власти Новгородской области выделят 710 тысяч рублей на авиабилеты для тех мигрантов, которые подлежат выдворению из России на административном уровне. Об этом сообщается на сайте электронных закупок. Соответствующая заявка на приобретение билетов для мигрантов была размещена на сайте закупок 20 ноября. Начальная ее цена составила 701 тысяч рублей, а итоговая — 710 тысяч рублей. Заказчиком выступило Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области. Мигрантов планируют отправлять в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Армению и другие страны.