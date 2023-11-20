В российском регионе потратят 710 тысяч на билеты для мигрантов

В Новгородской области потратят 710 тысяч рублей на выдворение мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, билеты, аэропорт, вылет, авиакассы
Власти Новгородской области потратят на выдворение мигрантов из РФ 710 тысяч рублей Фото:

Власти Новгородской области выделят 710 тысяч рублей на авиабилеты для тех мигрантов, которые подлежат выдворению из России на административном уровне. Об этом сообщается на сайте электронных закупок.

Соответствующая заявка на приобретение билетов для мигрантов была размещена на сайте закупок 20 ноября. Начальная ее цена составила 701 тысяч рублей, а итоговая — 710 тысяч рублей. Заказчиком выступило Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области. Мигрантов планируют отправлять в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Армению и другие страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Новгородской области выделят 710 тысяч рублей на авиабилеты для тех мигрантов, которые подлежат выдворению из России на административном уровне. Об этом сообщается на сайте электронных закупок. Соответствующая заявка на приобретение билетов для мигрантов была размещена на сайте закупок 20 ноября. Начальная ее цена составила 701 тысяч рублей, а итоговая — 710 тысяч рублей. Заказчиком выступило Управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области. Мигрантов планируют отправлять в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Армению и другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...