Мишустин поручил улучшить жилищные условия россиян

Власти реализуют комплекс мер по улучшению жилищных условий россиян. Данное поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной развитию инфраструктуры. Информация об этом опубликована на сайте правительства РФ.
«Выступая на стратсессии, Михаил Мишустин в качестве одного из приоритетов правительства назвал улучшение жилищных условий граждан. Этому вопросу посвящен целый блок его поручений», — говорится на сайте кабмина.
- В рамках развития инициативы социально-экономического развития «Мой частный дом» Минстрою, Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу вместе с компанией «ДОМ.РФ» нужно разработать предложения по ее доработке к 1 декабря 2023 года. При этом ответственным ведомствам необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки индивидуального жилищного строительства.
- Также Минстрой, Минэкономразвития и Минфин совместно с «ДОМ.РФ» займутся реализацией кластерного подхода к оказанию мер поддержки проектов строительства жилья и инфраструктуры в регионах. Для этих целей они должны предусмотреть необходимое финансирование в проекте федерального бюджета на 2025—2027 годы. Поручение необходимо выполнить к 1 июля 2024 года.
- Кроме этого, Минстрою, Минтрансу, Минэкономразвития вместе с заинтересованными органами власти необходимо пересмотреть региональные нормативы градостроительного проектирования. Целью должно стать их приведение в соответствие с потребностями россиян в транспортной и социнфраструктуре. «Эта работа должна быть выполнена к 1 марта 2024 года», — отметили в правительстве.
Ранее Мишустин одобрил новую стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. «Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных главой государства. В первую очередь — обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, а также повышение доступности жилья, улучшение качества городской среды, модернизации ЖКХ», — подчеркнул тогда премьер.
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