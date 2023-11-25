В Госдуме хотят организовать детсады при вузах

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Кремлевские звезды. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии
Необходимо упростить совмещение учебы и ухода за ребенком, считает депутат ГД РФ Ярослав Нилов Фото:

В России необходимо создать детские сады при вузах, чтобы поддержать рождаемость. С такой инициативой выступил депутат ЛДПР и председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Есть предложение о создании детсадов при вузах», — передает слова Нилова telegram-канал «Кровавая барыня». Он полагает, что финансовая помощь является основным инструментом стимулирования рождаемости, но не учитывает сложности совмещения учебы и ухода за ребенком.

Многие откладывают появление детей до получения диплома из-за отсутствия детских садов рядом с учебными заведениями. Ярослав Нилов считает, что создание детских учреждений при каждом аккредитованном вузе поможет семьям студентов и стимулирует молодых людей к рождению детей, не прерывая образование.

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова на Русском экономическом форуме высказалась о необходимости ориентировать девушек на деторождение, а не на получение высшего образования. Несколько депутатов Госдумы ответили на ее призыв. Зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева высказала мнение, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь россиян и отставать от прогресса. Политолог Сергей Марков также выразил свое несогласие с идеей сделать женщин необразованными для повышения рождаемости, передает Pravda.Ru.

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В России необходимо создать детские сады при вузах, чтобы поддержать рождаемость. С такой инициативой выступил депутат ЛДПР и председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. «Есть предложение о создании детсадов при вузах», — передает слова Нилова telegram-канал «Кровавая барыня». Он полагает, что финансовая помощь является основным инструментом стимулирования рождаемости, но не учитывает сложности совмещения учебы и ухода за ребенком. Многие откладывают появление детей до получения диплома из-за отсутствия детских садов рядом с учебными заведениями. Ярослав Нилов считает, что создание детских учреждений при каждом аккредитованном вузе поможет семьям студентов и стимулирует молодых людей к рождению детей, не прерывая образование. Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова на Русском экономическом форуме высказалась о необходимости ориентировать девушек на деторождение, а не на получение высшего образования. Несколько депутатов Госдумы ответили на ее призыв. Зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева высказала мнение, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь россиян и отставать от прогресса. Политолог Сергей Марков также выразил свое несогласие с идеей сделать женщин необразованными для повышения рождаемости, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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