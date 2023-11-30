Москалькова посетила военнопленных в РФ по договоренности с омбудсменом Украины

01 декабря 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова посетила украинских военнопленных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнопленных, находящихся в РФ. Это произошло на взаимных условиях с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, который встретился с 119 российскими военнопленными на Украине. «Согласно договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России — 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По словам уполномоченного по правам человека РФ, она проверила условия содержания и медицинское обслуживание, которые соответствуют международным нормам, украинских военнопленных. Москалькова также уточнила, что военнопленным из Украины давали возможность позвонить родственникам. Ряд украинских военнослужащих, которые находятся в плену, передали письма и видеообращения для родственников. По данным украинского омбудсмена, российские военнослужащие содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права. Им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российские военнослужащие, находящимися в плену, также записали видеообращения для своих родственников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнопленных, находящихся в РФ. Это произошло на взаимных условиях с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, который встретился с 119 российскими военнопленными на Украине. «Согласно договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России — 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По словам уполномоченного по правам человека РФ, она проверила условия содержания и медицинское обслуживание, которые соответствуют международным нормам, украинских военнопленных. Москалькова также уточнила, что военнопленным из Украины давали возможность позвонить родственникам. Ряд украинских военнослужащих, которые находятся в плену, передали письма и видеообращения для родственников. По данным украинского омбудсмена, российские военнослужащие содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права. Им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российские военнослужащие, находящимися в плену, также записали видеообращения для своих родственников.