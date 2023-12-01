Путин включил в СПЧ общественников Ионова и главу «Белого Интернета» Сидоренко

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин обновил состав СПЧ Фото:

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) новых членов. В обновленный состав вошли общественник Александр Ионов и директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

«Включить в состав Совета следующих лиц: Александр Ионов — общественный деятель <…> Элина Сидоренко — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», — отмечается на сайте президента. Всего в новый состав включены пять новых членов.

Александр Ионов с 2011 года является президентом Антиглобалистического движения России, выступающего за обеспечение суверенитета страны. В 2016 году стал членом Общественной наблюдательной комиссии. По его инициативе, в России были заблокированы ряд известных иностранных СМИ.

Элина Сидоренко представляет организацию Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Организация будет представлять интересы россиян в интернете.

Из Совета были исключены ряд членов. Это юрист Генри Резник, адвокат Шота Горгадзе, экс-министр экономики Евгений Ясин, журналист Леонид Никитинский и общественник Александр Мукомолов.

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Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) новых членов. В обновленный состав вошли общественник Александр Ионов и директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. «Включить в состав Совета следующих лиц: Александр Ионов — общественный деятель <…> Элина Сидоренко — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», — отмечается на сайте президента. Всего в новый состав включены пять новых членов. Александр Ионов с 2011 года является президентом Антиглобалистического движения России, выступающего за обеспечение суверенитета страны. В 2016 году стал членом Общественной наблюдательной комиссии. По его инициативе, в России были заблокированы ряд известных иностранных СМИ. Элина Сидоренко представляет организацию Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Организация будет представлять интересы россиян в интернете. Из Совета были исключены ряд членов. Это юрист Генри Резник, адвокат Шота Горгадзе, экс-министр экономики Евгений Ясин, журналист Леонид Никитинский и общественник Александр Мукомолов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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