Путин включил в СПЧ общественников Ионова и главу «Белого Интернета» Сидоренко

01 декабря 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обновил состав СПЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) новых членов. В обновленный состав вошли общественник Александр Ионов и директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. «Включить в состав Совета следующих лиц: Александр Ионов — общественный деятель <…> Элина Сидоренко — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», — отмечается на сайте президента. Всего в новый состав включены пять новых членов. Александр Ионов с 2011 года является президентом Антиглобалистического движения России, выступающего за обеспечение суверенитета страны. В 2016 году стал членом Общественной наблюдательной комиссии. По его инициативе, в России были заблокированы ряд известных иностранных СМИ. Элина Сидоренко представляет организацию Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Организация будет представлять интересы россиян в интернете. Из Совета были исключены ряд членов. Это юрист Генри Резник, адвокат Шота Горгадзе, экс-министр экономики Евгений Ясин, журналист Леонид Никитинский и общественник Александр Мукомолов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) новых членов. В обновленный состав вошли общественник Александр Ионов и директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. «Включить в состав Совета следующих лиц: Александр Ионов — общественный деятель <…> Элина Сидоренко — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», — отмечается на сайте президента. Всего в новый состав включены пять новых членов. Александр Ионов с 2011 года является президентом Антиглобалистического движения России, выступающего за обеспечение суверенитета страны. В 2016 году стал членом Общественной наблюдательной комиссии. По его инициативе, в России были заблокированы ряд известных иностранных СМИ. Элина Сидоренко представляет организацию Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Организация будет представлять интересы россиян в интернете. Из Совета были исключены ряд членов. Это юрист Генри Резник, адвокат Шота Горгадзе, экс-министр экономики Евгений Ясин, журналист Леонид Никитинский и общественник Александр Мукомолов.