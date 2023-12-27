Минобороны РФ показало социальный портрет мобилизованного

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Во время начала мобилизации работу имели 89% призванных мужчин Фото:
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В Минобороны РФ рассказали о социальном портрете мобилизованного россиянина, в среднем им является мужчина 35 лет, работающий и имеющий среднее и средне специальное образование. Это следует из материалов министерства «Армия в цифрах — 2023».

«Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование», — говорится в материалах Минобороны, передает РБК. Кроме того, 96,4% мобилизованных служили в армии.

По данным министерства, во время начала мобилизации работу имели 89% призванных мужчин, при этом у 40% из них стаж работы составлял более 10 лет. Всего в мобилизацию были призваны 302 503 человека, заключили там.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Во время «Прямой линии» в декабре 2023 года Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Он не видит в ней необходимости.

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В Минобороны РФ рассказали о социальном портрете мобилизованного россиянина, в среднем им является мужчина 35 лет, работающий и имеющий среднее и средне специальное образование. Это следует из материалов министерства «Армия в цифрах — 2023». «Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование», — говорится в материалах Минобороны, передает РБК. Кроме того, 96,4% мобилизованных служили в армии. По данным министерства, во время начала мобилизации работу имели 89% призванных мужчин, при этом у 40% из них стаж работы составлял более 10 лет. Всего в мобилизацию были призваны 302 503 человека, заключили там. В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Во время «Прямой линии» в декабре 2023 года Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Он не видит в ней необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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