Минобороны РФ показало социальный портрет мобилизованного

27 декабря 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Во время начала мобилизации работу имели 89% призванных мужчин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ рассказали о социальном портрете мобилизованного россиянина, в среднем им является мужчина 35 лет, работающий и имеющий среднее и средне специальное образование. Это следует из материалов министерства «Армия в цифрах — 2023». «Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование», — говорится в материалах Минобороны, передает РБК. Кроме того, 96,4% мобилизованных служили в армии. По данным министерства, во время начала мобилизации работу имели 89% призванных мужчин, при этом у 40% из них стаж работы составлял более 10 лет. Всего в мобилизацию были призваны 302 503 человека, заключили там. В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Во время «Прямой линии» в декабре 2023 года Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Он не видит в ней необходимости.

В Минобороны РФ рассказали о социальном портрете мобилизованного россиянина, в среднем им является мужчина 35 лет, работающий и имеющий среднее и средне специальное образование. Это следует из материалов министерства «Армия в цифрах — 2023». «Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование», — говорится в материалах Минобороны, передает РБК. Кроме того, 96,4% мобилизованных служили в армии. По данным министерства, во время начала мобилизации работу имели 89% призванных мужчин, при этом у 40% из них стаж работы составлял более 10 лет. Всего в мобилизацию были призваны 302 503 человека, заключили там. В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Во время «Прямой линии» в декабре 2023 года Путин заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Он не видит в ней необходимости.