Икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня

07 января 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Икона «Троица» будет пребывать в храме Христа Спасителя до Святой Троицы, сообщил Алексей Светозарский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Икона «Троица» останется в храме Христа Спасителя до 23 июня, после этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Алексей Светозарский. «Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — заявил Алексей Светозарский, его слова приводит ТАСС. Ранее была проведена оценка состояния иконы. В Минкультуры рассказали, что деструктивных изменений не было обнаружено. «Троица» была перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя весной 2023 года. Это произошло из-за «продолжающегося процесса негативных изменений», как сообщали представители галереи.

Икона «Троица» останется в храме Христа Спасителя до 23 июня, после этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Алексей Светозарский. «Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — заявил Алексей Светозарский, его слова приводит ТАСС. Ранее была проведена оценка состояния иконы. В Минкультуры рассказали, что деструктивных изменений не было обнаружено. «Троица» была перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя весной 2023 года. Это произошло из-за «продолжающегося процесса негативных изменений», как сообщали представители галереи.