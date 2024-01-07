Икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня

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Виды на Храм Христа Спасителя. Москва, ххс, храм христа спасителя
Икона «Троица» будет пребывать в храме Христа Спасителя до Святой Троицы, сообщил Алексей Светозарский Фото:

Икона «Троица» останется в храме Христа Спасителя до 23 июня, после этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Алексей Светозарский.

«Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — заявил Алексей Светозарский, его слова приводит ТАСС.

Ранее была проведена оценка состояния иконы. В Минкультуры рассказали, что деструктивных изменений не было обнаружено.

«Троица» была перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя весной 2023 года. Это произошло из-за «продолжающегося процесса негативных изменений», как сообщали представители галереи.

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Икона «Троица» останется в храме Христа Спасителя до 23 июня, после этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия Алексей Светозарский. «Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун Рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — заявил Алексей Светозарский, его слова приводит ТАСС. Ранее была проведена оценка состояния иконы. В Минкультуры рассказали, что деструктивных изменений не было обнаружено. «Троица» была перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя весной 2023 года. Это произошло из-за «продолжающегося процесса негативных изменений», как сообщали представители галереи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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