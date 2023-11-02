Минкультуры оценило состояние иконы Рублева «Троица»

Минкультуры: состояние иконы «Троица» не претерпело деструктивных изменений
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Деструктивных изменений в состоянии иконы «Троица» не обнаружено Фото:

После оценки состояния иконы «Троица» русского иконописца Андрея Рублева деструктивных изменений обнаружено не было. Об этом рассказали в Минкультуры по итогам реставрационного совета.

«Деструктивных изменений в „Троице“ Рублева не наблюдается», — рассказали в Минкультуры. Соответствующие выводы были приняты по результатам заседания реставрационного совета.

Икона «Троица» Рублева была перенесена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение и реставрация иконы будут выполнены с учетом всех мер по ее сохранности.

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После оценки состояния иконы «Троица» русского иконописца Андрея Рублева деструктивных изменений обнаружено не было. Об этом рассказали в Минкультуры по итогам реставрационного совета. «Деструктивных изменений в „Троице“ Рублева не наблюдается», — рассказали в Минкультуры. Соответствующие выводы были приняты по результатам заседания реставрационного совета. Икона «Троица» Рублева была перенесена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение и реставрация иконы будут выполнены с учетом всех мер по ее сохранности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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