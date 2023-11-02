Минкультуры оценило состояние иконы Рублева «Троица»

Деструктивных изменений в состоянии иконы «Троица» не обнаружено
После оценки состояния иконы «Троица» русского иконописца Андрея Рублева деструктивных изменений обнаружено не было. Об этом рассказали в Минкультуры по итогам реставрационного совета.
«Деструктивных изменений в „Троице“ Рублева не наблюдается», — рассказали в Минкультуры. Соответствующие выводы были приняты по результатам заседания реставрационного совета.
Икона «Троица» Рублева была перенесена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение и реставрация иконы будут выполнены с учетом всех мер по ее сохранности.
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