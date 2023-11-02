Минкультуры оценило состояние иконы Рублева «Троица» Минкультуры: состояние иконы «Троица» не претерпело деструктивных изменений 02 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 + Деструктивных изменений в состоянии иконы «Троица» не обнаружено Фото: Ярослав Чингаев / АГН Москва После оценки состояния иконы «Троица» русского иконописца Андрея Рублева деструктивных изменений обнаружено не было. Об этом рассказали в Минкультуры по итогам реставрационного совета. «Деструктивных изменений в „Троице“ Рублева не наблюдается», — рассказали в Минкультуры. Соответствующие выводы были приняты по результатам заседания реставрационного совета. Икона «Троица» Рублева была перенесена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение и реставрация иконы будут выполнены с учетом всех мер по ее сохранности. После оценки состояния иконы «Троица» русского иконописца Андрея Рублева деструктивных изменений обнаружено не было. Об этом рассказали в Минкультуры по итогам реставрационного совета. «Деструктивных изменений в „Троице“ Рублева не наблюдается», — рассказали в Минкультуры. Соответствующие выводы были приняты по результатам заседания реставрационного совета. Икона «Троица» Рублева была перенесена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, перемещение и реставрация иконы будут выполнены с учетом всех мер по ее сохранности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям