Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село, есть разрушения

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
ВСУ обстреляли брянское село 10 ракетами, сообщил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины обстреляла село Лемешовка Севского района (Брянская область). Повреждены восемь домовладений, сообщает глава области Александр Богомаз.

«В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что также повреждено уличное освещение. ВСУ выпустили по Брянской области 10 снарядов, они все попали в гражданские объекты.

На данный момент аварийные, экстренные и оперативные службы работают на месте. Идет восстановление поврежденных объектов.

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Армия Украины обстреляла село Лемешовка Севского района (Брянская область). Повреждены восемь домовладений, сообщает глава области Александр Богомаз. «В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что также повреждено уличное освещение. ВСУ выпустили по Брянской области 10 снарядов, они все попали в гражданские объекты. На данный момент аварийные, экстренные и оперативные службы работают на месте. Идет восстановление поврежденных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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