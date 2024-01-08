Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село, есть разрушения

Армия Украины обстреляла село Лемешовка Севского района (Брянская область). Повреждены восемь домовладений, сообщает глава области Александр Богомаз.
«В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что также повреждено уличное освещение. ВСУ выпустили по Брянской области 10 снарядов, они все попали в гражданские объекты.
На данный момент аварийные, экстренные и оперативные службы работают на месте. Идет восстановление поврежденных объектов.
Армия Украины обстреляла село Лемешовка Севского района (Брянская область). Повреждены восемь домовладений, сообщает глава области Александр Богомаз. «В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что также повреждено уличное освещение. ВСУ выпустили по Брянской области 10 снарядов, они все попали в гражданские объекты. На данный момент аварийные, экстренные и оперативные службы работают на месте. Идет восстановление поврежденных объектов.