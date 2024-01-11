Путин из-за яиц назначил губернатора Дегтярева «следующим за Господом»

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, дегтярев михаил
Владимир Путин оценил меры Михаила Дегтярева, которые тот принял для стабилизации роста цен на яйца Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Президент России Владимир Путин заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — «следующий за Господом». Таким образом Путин похвалил Дегтярева за меры по удержанию цен на яйца. Слова Путина прозвучали на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Вы обратили [внимание]… Вы [Михаил Дегтярев], вы следующий за Господом в иерархии», — заявил Владимир Путин. После его слов в зале раздался смех, а Дегтярев улыбнулся. До заявления Путина ему докладывали о тех мерах, которые были реализованы для стабилизации цен на яйца в Хабаровском крае. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

До этого Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за повышения спроса, передает «Национальная служба новостей». Директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказывала, что цены не упадут даже при учете поставок из-за рубежа.

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Президент России Владимир Путин заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — «следующий за Господом». Таким образом Путин похвалил Дегтярева за меры по удержанию цен на яйца. Слова Путина прозвучали на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Вы обратили [внимание]… Вы [Михаил Дегтярев], вы следующий за Господом в иерархии», — заявил Владимир Путин. После его слов в зале раздался смех, а Дегтярев улыбнулся. До заявления Путина ему докладывали о тех мерах, которые были реализованы для стабилизации цен на яйца в Хабаровском крае. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». До этого Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за повышения спроса, передает «Национальная служба новостей». Директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказывала, что цены не упадут даже при учете поставок из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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