Путин из-за яиц назначил губернатора Дегтярева «следующим за Господом»

11 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил меры Михаила Дегтярева, которые тот принял для стабилизации роста цен на яйца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Президент России Владимир Путин заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — «следующий за Господом». Таким образом Путин похвалил Дегтярева за меры по удержанию цен на яйца. Слова Путина прозвучали на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Вы обратили [внимание]… Вы [Михаил Дегтярев], вы следующий за Господом в иерархии», — заявил Владимир Путин. После его слов в зале раздался смех, а Дегтярев улыбнулся. До заявления Путина ему докладывали о тех мерах, которые были реализованы для стабилизации цен на яйца в Хабаровском крае. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». До этого Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за повышения спроса, передает «Национальная служба новостей». Директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказывала, что цены не упадут даже при учете поставок из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — «следующий за Господом». Таким образом Путин похвалил Дегтярева за меры по удержанию цен на яйца. Слова Путина прозвучали на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Вы обратили [внимание]… Вы [Михаил Дегтярев], вы следующий за Господом в иерархии», — заявил Владимир Путин. После его слов в зале раздался смех, а Дегтярев улыбнулся. До заявления Путина ему докладывали о тех мерах, которые были реализованы для стабилизации цен на яйца в Хабаровском крае. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». До этого Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за повышения спроса, передает «Национальная служба новостей». Директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказывала, что цены не упадут даже при учете поставок из-за рубежа.