Путин из-за яиц назначил губернатора Дегтярева «следующим за Господом»

Президент России Владимир Путин заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — «следующий за Господом». Таким образом Путин похвалил Дегтярева за меры по удержанию цен на яйца. Слова Путина прозвучали на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
«Вы обратили [внимание]… Вы [Михаил Дегтярев], вы следующий за Господом в иерархии», — заявил Владимир Путин. После его слов в зале раздался смех, а Дегтярев улыбнулся. До заявления Путина ему докладывали о тех мерах, которые были реализованы для стабилизации цен на яйца в Хабаровском крае. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
До этого Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за повышения спроса, передает «Национальная служба новостей». Директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказывала, что цены не упадут даже при учете поставок из-за рубежа.
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