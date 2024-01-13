Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от РФ

14 января 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Шмыгаль рассказал о том, что Украина обязана оказать помощь в защите Британии от нападения России Фото: Официальный сайт президента Украины Украина поможет защитить Великобританию в случае нападения России. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль. «Украина будет защищать своего союзника Великобританию в течение 24 часов, в случае, если Россия захочет атаковать ее», — передает «Украинская правда» заявление Шмыгаля. Он добавил, что считает договор о безопасности между Киевом и Лондоном «эталоном». В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Эксперты скептически оценили документ.

Украина поможет защитить Великобританию в случае нападения России. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль. «Украина будет защищать своего союзника Великобританию в течение 24 часов, в случае, если Россия захочет атаковать ее», — передает «Украинская правда» заявление Шмыгаля. Он добавил, что считает договор о безопасности между Киевом и Лондоном «эталоном». В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Эксперты скептически оценили документ.