Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от РФ

Шмыгаль рассказал о том, что Украина обязана оказать помощь в защите Британии от нападения России
Украина поможет защитить Великобританию в случае нападения России. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
«Украина будет защищать своего союзника Великобританию в течение 24 часов, в случае, если Россия захочет атаковать ее», — передает «Украинская правда» заявление Шмыгаля. Он добавил, что считает договор о безопасности между Киевом и Лондоном «эталоном».
В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Эксперты скептически оценили документ.
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