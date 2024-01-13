13 января 2024

Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Шмыгаль рассказал о том, что Украина обязана оказать помощь в защите Британии от нападения России Фото:

Украина поможет защитить Великобританию в случае нападения России. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

«Украина будет защищать своего союзника Великобританию в течение 24 часов, в случае, если Россия захочет атаковать ее», — передает «Украинская правда» заявление Шмыгаля. Он добавил, что считает договор о безопасности между Киевом и Лондоном «эталоном».

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Эксперты скептически оценили документ.

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Украина поможет защитить Великобританию в случае нападения России. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил премьер страны Денис Шмыгаль. «Украина будет защищать своего союзника Великобританию в течение 24 часов, в случае, если Россия захочет атаковать ее», — передает «Украинская правда» заявление Шмыгаля. Он добавил, что считает договор о безопасности между Киевом и Лондоном «эталоном». В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Эксперты скептически оценили документ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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