В Киеве увидели подвох в обещаниях Великобритании о безопасности

Депутат Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Британии

13 января 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

В Верховной Раде усомнились в гарантиях безопасности, данных Киеву Риши Сунаком Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко скептически отнесся к подписанию договора о гарантиях безопасности между Великобританией и Украиной. В ответ на это он процитировал персонажа Остапа Бендера из книги «Золотой теленок», заявив, что «гарантию может дать только страховой полис». «Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. О. Бендер. Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал Алексей Кучеренко у себя в соцсетях. Ранее стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров обе стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». Однако в украинских СМИ начали писать, что в договоре не предусмотрены никакие гарантии для Киева, передает MK.RU .

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко скептически отнесся к подписанию договора о гарантиях безопасности между Великобританией и Украиной. В ответ на это он процитировал персонажа Остапа Бендера из книги «Золотой теленок», заявив, что «гарантию может дать только страховой полис». «Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. О. Бендер. Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал Алексей Кучеренко у себя в соцсетях. Ранее стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров обе стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». Однако в украинских СМИ начали писать, что в договоре не предусмотрены никакие гарантии для Киева, передает MK.RU.