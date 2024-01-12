В Киеве увидели подвох в обещаниях Великобритании о безопасности

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко скептически отнесся к подписанию договора о гарантиях безопасности между Великобританией и Украиной. В ответ на это он процитировал персонажа Остапа Бендера из книги «Золотой теленок», заявив, что «гарантию может дать только страховой полис».
«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. О. Бендер. Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал Алексей Кучеренко у себя в соцсетях.
Ранее стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров обе стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». Однако в украинских СМИ начали писать, что в договоре не предусмотрены никакие гарантии для Киева, передает
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