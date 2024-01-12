12 января 2024

В Киеве увидели подвох в обещаниях Великобритании о безопасности

Депутат Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Британии
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
В Верховной Раде усомнились в гарантиях безопасности, данных Киеву Риши Сунаком Фото:

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко скептически отнесся к подписанию договора о гарантиях безопасности между Великобританией и Украиной. В ответ на это он процитировал персонажа Остапа Бендера из книги «Золотой теленок», заявив, что «гарантию может дать только страховой полис».

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. О. Бендер. Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал Алексей Кучеренко у себя в соцсетях.

Ранее стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров обе стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». Однако в украинских СМИ начали писать, что в договоре не предусмотрены никакие гарантии для Киева, передает MK.RU.

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Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко скептически отнесся к подписанию договора о гарантиях безопасности между Великобританией и Украиной. В ответ на это он процитировал персонажа Остапа Бендера из книги «Золотой теленок», заявив, что «гарантию может дать только страховой полис». «Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. О. Бендер. Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал Алексей Кучеренко у себя в соцсетях. Ранее стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров обе стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, пишет деловое издание «Взгляд». Однако в украинских СМИ начали писать, что в договоре не предусмотрены никакие гарантии для Киева, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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