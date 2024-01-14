История осужденного за взятки экс-мэра Владивостока, который отправился на СВО

Адвокат Китаев: бывший глава Владивостока Гуменюк заключил контракт с Минобороны

14 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Олег Гуменюк (на фото) заключил контракт с Минобороны РФ и отправится воевать в зону СВО на Украине, заявил адвокат Александр Китаев Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взяточничество, заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону спецоперации на Украине. URA.RU рассказывает о политической карьере экс-мэра. Карьера от Владивостока до Приморского края Свою политическую карьеру Олег Гуменюк начал с должности председателя комитета по физической культуре и спорту во Владивостоке. На ней он проработал с 2005 по 2009 год. В 2010-м перешел на ту же должность, но уже по Амурской области. Уже на следующий год он стал министром физической культуры и спорта по региону. В 2015 году чиновник вернулся в Приморский край, где стал руководителем хозяйственного управления администрации по субъекту. Критика на посту мэра В конце 2018 года Гуменюк становится исполняющим обязанности главы Владивостока, а уже в марте следующего его избирают главой города. При этом в адрес нового мэра неоднократно поступали жалобы, как от жителей, так и от губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Причем последний сам рекомендовал Гуменюка на должность мэра Владивостока. С 2015 года жители Приморского края перестали сами выбирать мэра. Чаще всего мэра Гуменюка критиковали за бездействие во время сильных снегопадов. Ситуация особо накалилась в 2021 году, когда город оказался заблокирован из-за ледяной корки. В какой-то момент ряд большегрузов, пассажирских автобусов и даже карет скорой помощи не смогли подняться по горке одного из проспектов. До этого год назад Гуменюк потратил на благоустройство около 11 миллионов рублей, но закупленные гранитные вазоны треснули спустя несколько дней после установки. В мае 2021 года Олег Гуменюк уходит в отставку. Уголовные дела за взяточничество Гуменюк был задержан по подозрению в коррупции в октябре 2021 года. Его подозревали во взятках на сумму 19,5 миллиона рублей. Сначала чиновника приговорили к 16 годам тюрьмы, но позже срок сократили до 12 лет. Выяснилось, что, когда Гуменюк был директором хозяйственного управления администрации края, он получал деньги от своего знакомого, который управлял несколькими строительными компаниями в Приморье. Далее стало известно, что Гуменюк брал взятки уже будучи на посту главы Владивостока от этого же знакомого, который выступал посредником от МБУ «Некрополь». Гуменюка 18 января 2023 года приговорили к 16,5 годам колонии и штрафу в 140 миллионов рублей. Ему также на 9 лет запретили занимать руководящие должности. Изначально мэр не признавал свою вину. Также выяснилось, что в августе 2023 года на Гуменюка завели новое уголовное дело за превышение полномочий, но дело прекратили в связи с истечением срока давности. Реабилитация в зоне СВО Еще в ноябре 2023 года в местных соцсетях Приморского края появилась информация, что экс-мэр отправится воевать на СВО. Но тогда информация была опровергнута Федеральном службой исполнения наказания (ФСИН). Однако уже в январе 2024 года адвокат Гуменюка Александр Китаев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что экс-мэр Владивостока заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взяточничество, заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону спецоперации на Украине. URA.RU рассказывает о политической карьере экс-мэра. Свою политическую карьеру Олег Гуменюк начал с должности председателя комитета по физической культуре и спорту во Владивостоке. На ней он проработал с 2005 по 2009 год. В 2010-м перешел на ту же должность, но уже по Амурской области. Уже на следующий год он стал министром физической культуры и спорта по региону. В 2015 году чиновник вернулся в Приморский край, где стал руководителем хозяйственного управления администрации по субъекту. В конце 2018 года Гуменюк становится исполняющим обязанности главы Владивостока, а уже в марте следующего его избирают главой города. При этом в адрес нового мэра неоднократно поступали жалобы, как от жителей, так и от губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Причем последний сам рекомендовал Гуменюка на должность мэра Владивостока. С 2015 года жители Приморского края перестали сами выбирать мэра. Чаще всего мэра Гуменюка критиковали за бездействие во время сильных снегопадов. Ситуация особо накалилась в 2021 году, когда город оказался заблокирован из-за ледяной корки. В какой-то момент ряд большегрузов, пассажирских автобусов и даже карет скорой помощи не смогли подняться по горке одного из проспектов. До этого год назад Гуменюк потратил на благоустройство около 11 миллионов рублей, но закупленные гранитные вазоны треснули спустя несколько дней после установки. В мае 2021 года Олег Гуменюк уходит в отставку. Гуменюк был задержан по подозрению в коррупции в октябре 2021 года. Его подозревали во взятках на сумму 19,5 миллиона рублей. Сначала чиновника приговорили к 16 годам тюрьмы, но позже срок сократили до 12 лет. Выяснилось, что, когда Гуменюк был директором хозяйственного управления администрации края, он получал деньги от своего знакомого, который управлял несколькими строительными компаниями в Приморье. Далее стало известно, что Гуменюк брал взятки уже будучи на посту главы Владивостока от этого же знакомого, который выступал посредником от МБУ «Некрополь». Гуменюка 18 января 2023 года приговорили к 16,5 годам колонии и штрафу в 140 миллионов рублей. Ему также на 9 лет запретили занимать руководящие должности. Изначально мэр не признавал свою вину. Также выяснилось, что в августе 2023 года на Гуменюка завели новое уголовное дело за превышение полномочий, но дело прекратили в связи с истечением срока давности. Еще в ноябре 2023 года в местных соцсетях Приморского края появилась информация, что экс-мэр отправится воевать на СВО. Но тогда информация была опровергнута Федеральном службой исполнения наказания (ФСИН). Однако уже в январе 2024 года адвокат Гуменюка Александр Китаев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что экс-мэр Владивостока заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации на Украине.