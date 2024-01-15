Министр обороны Шаппс обвинил Путина во всех грехах Великобритании

Министр обороны Шаппс обвинил Путина в атаках в Солсбери и Лондоне

15 января 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

По словам Шаппса, Путин виновен в «кризисе стоимости жизни» в Великобритании Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил президента РФ Владимира Путина в «кризисе стоимости жизни» в стране. Также РФ предъявили обвинение в атаках в Лондоне и Солсбери. Об этом он сообщил во время своей речи. «Мы наблюдаем террористические действия здесь, в Лондоне, воздействие в Солсбери, попытку протокола в наших политических процессах, „кризис стоимости жизни“, вызванный Путиным», — заявил Шаппс в своей речи. Трансляция проходила на youtube-канале Sky News . Ранее Шаппс заявил, что Великобритания приняла решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО. Они будут проводиться для отражения возможной «атаки со стороны России». По словам министра обороны, в учениях примут участие военнослужащие Военно-воздушных сил страны, армии и флота.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил президента РФ Владимира Путина в «кризисе стоимости жизни» в стране. Также РФ предъявили обвинение в атаках в Лондоне и Солсбери. Об этом он сообщил во время своей речи. «Мы наблюдаем террористические действия здесь, в Лондоне, воздействие в Солсбери, попытку протокола в наших политических процессах, „кризис стоимости жизни“, вызванный Путиным», — заявил Шаппс в своей речи. Трансляция проходила на youtube-канале Sky News. Ранее Шаппс заявил, что Великобритания приняла решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО. Они будут проводиться для отражения возможной «атаки со стороны России». По словам министра обороны, в учениях примут участие военнослужащие Военно-воздушных сил страны, армии и флота.