Порошенко обвинили в обогащении через военные облигации

Гладких: Порошенко получает миллионы гривен от покупки военных облигаций

16 января 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Порошенко вложил в облигации деньги, которые жители Украины отправляли в его фонд Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заработал более 1,3 миллиона долларов на покупке военных облигаций на сумму более 4,1 миллиона долларов, которые украинцы пожертвовали в его «Благотворительный фонд Порошенко» для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких. «Порошенко вложил в облигации 156 миллионов (гривен, более 4,1 миллиона долларов — прим. URA.RU), которые жители Украины донатили (отправляли — прим. URA.RU) в его фонд. Теперь он заработает на этом 50 миллионов (гривен, более 1,3 миллиона долларов — прим. URA.RU)», — пишет украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале со ссылкой на Гладких. Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде не выпускать за пределы страны Порошенко. Якобы спецслужбы России могут использовать встречи украинских политиков в своих интересах, говорится в telegram-канале ведомства. СБУ намерено обратиться в офис президента Украины с рекомендацией учитывать мнение СБУ при согласовании заграничных поездок украинских делегаций, пишет RT.

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заработал более 1,3 миллиона долларов на покупке военных облигаций на сумму более 4,1 миллиона долларов, которые украинцы пожертвовали в его «Благотворительный фонд Порошенко» для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких. «Порошенко вложил в облигации 156 миллионов (гривен, более 4,1 миллиона долларов — прим. URA.RU), которые жители Украины донатили (отправляли — прим. URA.RU) в его фонд. Теперь он заработает на этом 50 миллионов (гривен, более 1,3 миллиона долларов — прим. URA.RU)», — пишет украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале со ссылкой на Гладких. Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде не выпускать за пределы страны Порошенко. Якобы спецслужбы России могут использовать встречи украинских политиков в своих интересах, говорится в telegram-канале ведомства. СБУ намерено обратиться в офис президента Украины с рекомендацией учитывать мнение СБУ при согласовании заграничных поездок украинских делегаций, пишет RT.