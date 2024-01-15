15 января 2024

Порошенко обвинили в обогащении через военные облигации

Гладких: Порошенко получает миллионы гривен от покупки военных облигаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Порошенко вложил в облигации деньги, которые жители Украины отправляли в его фонд Фото:

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заработал более 1,3 миллиона долларов на покупке военных облигаций на сумму более 4,1 миллиона долларов, которые украинцы пожертвовали в его «Благотворительный фонд Порошенко» для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких.

«Порошенко вложил в облигации 156 миллионов (гривен, более 4,1 миллиона долларов — прим. URA.RU), которые жители Украины донатили (отправляли — прим. URA.RU) в его фонд. Теперь он заработает на этом 50 миллионов (гривен, более 1,3 миллиона долларов — прим. URA.RU)», — пишет украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале со ссылкой на Гладких.

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде не выпускать за пределы страны Порошенко. Якобы спецслужбы России могут использовать встречи украинских политиков в своих интересах, говорится в telegram-канале ведомства. СБУ намерено обратиться в офис президента Украины с рекомендацией учитывать мнение СБУ при согласовании заграничных поездок украинских делегаций, пишет RT.

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Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заработал более 1,3 миллиона долларов на покупке военных облигаций на сумму более 4,1 миллиона долларов, которые украинцы пожертвовали в его «Благотворительный фонд Порошенко» для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких. «Порошенко вложил в облигации 156 миллионов (гривен, более 4,1 миллиона долларов — прим. URA.RU), которые жители Украины донатили (отправляли — прим. URA.RU) в его фонд. Теперь он заработает на этом 50 миллионов (гривен, более 1,3 миллиона долларов — прим. URA.RU)», — пишет украинское агентство УНИАН в своем telegram-канале со ссылкой на Гладких. Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде не выпускать за пределы страны Порошенко. Якобы спецслужбы России могут использовать встречи украинских политиков в своих интересах, говорится в telegram-канале ведомства. СБУ намерено обратиться в офис президента Украины с рекомендацией учитывать мнение СБУ при согласовании заграничных поездок украинских делегаций, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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