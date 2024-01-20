Экс-дипломат США рассказал о секретной отправке воинов НАТО на Украину

20 января 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Фактического пребывания войск НАТО на Украине не будет, заявил Мэтью Брайза Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые страны НАТО могут направить свои военные подразделения на Украину, действуя вне рамок Североатлантического альянса. Об этом рассказал бывший американский дипломат Мэтью Брайза. «Есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства», — передает слова Брайза украинский телеканал «Эспресо». При этом он добавил, что фактического пребывания военных альянса на территории Украины не произойдет. Сообщалось, что при определенных обстоятельствах, включая серьезные трудности ВСУ на фронте, НАТО может разместить свои войска на украинской территории, что может привести к военному противостоянию с Россией. Это мнение высказывал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Некоторые страны НАТО могут направить свои военные подразделения на Украину, действуя вне рамок Североатлантического альянса. Об этом рассказал бывший американский дипломат Мэтью Брайза. «Есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать на Украину свои собственные военные силы и средства», — передает слова Брайза украинский телеканал «Эспресо». При этом он добавил, что фактического пребывания военных альянса на территории Украины не произойдет. Сообщалось, что при определенных обстоятельствах, включая серьезные трудности ВСУ на фронте, НАТО может разместить свои войска на украинской территории, что может привести к военному противостоянию с Россией. Это мнение высказывал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.