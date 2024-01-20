Bild: ВСУ начали использовать новую тактику против России

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ перешли к уничтожению российской инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

«Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные снаряды в собственные беспилотники-камикадзе», — написала Репке в статье для издания.

По словам обозревателя, за пределами фронта Украина нашла временную альтернативу захвата территорий в виде партизанских атак украинского спецназа, а тактику стране приходится менять якобы из-за того, что нет поддержки со стороны США. «Киев оказался прижатым к стенке. Помощь со стороны Запада сократилась почти на 90% по сравнению с 2022 годом», — заявила Юлиан Репке.

Некоторые страны НАТО могут направить на Украину свои военные подразделения, действуя вне рамок альянса. Президент США Джо Байден понадеялся, что конгресс в ближайшее время сможет договориться о сделке по выделению денег на защиту государственной границы и помощь Киеву, передает телеканал «360».

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Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель издания Bild Юлиан Репке. «Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные снаряды в собственные беспилотники-камикадзе», — написала Репке в статье для издания. По словам обозревателя, за пределами фронта Украина нашла временную альтернативу захвата территорий в виде партизанских атак украинского спецназа, а тактику стране приходится менять якобы из-за того, что нет поддержки со стороны США. «Киев оказался прижатым к стенке. Помощь со стороны Запада сократилась почти на 90% по сравнению с 2022 годом», — заявила Юлиан Репке. Некоторые страны НАТО могут направить на Украину свои военные подразделения, действуя вне рамок альянса. Президент США Джо Байден понадеялся, что конгресс в ближайшее время сможет договориться о сделке по выделению денег на защиту государственной границы и помощь Киеву, передает телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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