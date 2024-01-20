Bild: ВСУ начали использовать новую тактику против России

20 января 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

ВСУ перешли к уничтожению российской инфраструктуры Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель издания Bild Юлиан Репке. «Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные снаряды в собственные беспилотники-камикадзе», — написала Репке в статье для издания. По словам обозревателя, за пределами фронта Украина нашла временную альтернативу захвата территорий в виде партизанских атак украинского спецназа, а тактику стране приходится менять якобы из-за того, что нет поддержки со стороны США. «Киев оказался прижатым к стенке. Помощь со стороны Запада сократилась почти на 90% по сравнению с 2022 годом», — заявила Юлиан Репке. Некоторые страны НАТО могут направить на Украину свои военные подразделения, действуя вне рамок альянса. Президент США Джо Байден понадеялся, что конгресс в ближайшее время сможет договориться о сделке по выделению денег на защиту государственной границы и помощь Киеву, передает телеканал «360».

Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в конфликте с Россией. Об этом заявила обозреватель издания Bild Юлиан Репке. «Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные снаряды в собственные беспилотники-камикадзе», — написала Репке в статье для издания. По словам обозревателя, за пределами фронта Украина нашла временную альтернативу захвата территорий в виде партизанских атак украинского спецназа, а тактику стране приходится менять якобы из-за того, что нет поддержки со стороны США. «Киев оказался прижатым к стенке. Помощь со стороны Запада сократилась почти на 90% по сравнению с 2022 годом», — заявила Юлиан Репке. Некоторые страны НАТО могут направить на Украину свои военные подразделения, действуя вне рамок альянса. Президент США Джо Байден понадеялся, что конгресс в ближайшее время сможет договориться о сделке по выделению денег на защиту государственной границы и помощь Киеву, передает телеканал «360».