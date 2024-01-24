Перевозчик отказался от рейсов из Кургана в Челябинск из-за убытков и таксистов

24 января 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Перевозчик отказался от маршрута Курган — Челябинск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский перевозчик Андрей Крылов отказался от маршрута Курган — Челябинск из-за убытков и конкуренции с агрегаторами такси. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам бизнесмен, владеющий транспортной компанией «Альбатрос». «Стало невыгодно ездить по этому маршруту. Мы же коммерческая компания, работаем ради прибыли. А ее нет, были одни убытки. Был низкий пассажиропоток, поэтому прикрыли это направление», — рассказал Крылов. Также перевозчик добавил, что еще одной из причин отказа от маршрута является то, что на этом направлении плотно работают агрегаторы такси. По словам бизнесмена, к ним нет особых лицензионных требований, соответственно нет больших расходов, и есть возможность предлагать клиентам поездки по более низкой стоимости. При этом у перевозчика Крылова продолжают действовать два маршрута из Кургана в Ханты-Мансийск и Екатеринбург. До этого перевозчик отменил рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией, писало URA.RU. В компании «Альбатрос» сообщали, что причина отказа — резкое падение пассажиропотока из-за прихода нового перевозчика с более интересным графиком движения.

Курганский перевозчик Андрей Крылов отказался от маршрута Курган — Челябинск из-за убытков и конкуренции с агрегаторами такси. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам бизнесмен, владеющий транспортной компанией «Альбатрос». «Стало невыгодно ездить по этому маршруту. Мы же коммерческая компания, работаем ради прибыли. А ее нет, были одни убытки. Был низкий пассажиропоток, поэтому прикрыли это направление», — рассказал Крылов. Также перевозчик добавил, что еще одной из причин отказа от маршрута является то, что на этом направлении плотно работают агрегаторы такси. По словам бизнесмена, к ним нет особых лицензионных требований, соответственно нет больших расходов, и есть возможность предлагать клиентам поездки по более низкой стоимости. При этом у перевозчика Крылова продолжают действовать два маршрута из Кургана в Ханты-Мансийск и Екатеринбург. До этого перевозчик отменил рейсы из Кургана в Нижневартовск из-за конкуренции с тюменской компанией, писало URA.RU. В компании «Альбатрос» сообщали, что причина отказа — резкое падение пассажиропотока из-за прихода нового перевозчика с более интересным графиком движения.