Артист Машков предрек сложные президентские выборы

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Пресс-конференция актёров театра Олега Табакова в пресс-центре ТАСС-Урал. Екатеринбург , машков владимир
Россия как никогда на подъеме, заявил Владимир Машков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Предстоящие президентские выборы в РФ будут сложными. Такое мнение высказал российский актер Владимир Машков, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в кампании.

«Время непростое. Самое острое из всех времен, которые были. Это будет сложная кампания, потому что противников у России много», — сказал Машков в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что Россия вместе и как никогда на подъеме. Кроме того, военнослужащие, которые сейчас на спецоперации, полны уверенности в победе.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Из пяти кандидатов в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, еще двое отчитались о сборе нужного числа подписей: Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза.

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Предстоящие президентские выборы в РФ будут сложными. Такое мнение высказал российский актер Владимир Машков, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в кампании. «Время непростое. Самое острое из всех времен, которые были. Это будет сложная кампания, потому что противников у России много», — сказал Машков в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что Россия вместе и как никогда на подъеме. Кроме того, военнослужащие, которые сейчас на спецоперации, полны уверенности в победе. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Из пяти кандидатов в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, еще двое отчитались о сборе нужного числа подписей: Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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