Артист Машков предрек сложные президентские выборы

25 января 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Россия как никогда на подъеме, заявил Владимир Машков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Предстоящие президентские выборы в РФ будут сложными. Такое мнение высказал российский актер Владимир Машков, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в кампании. «Время непростое. Самое острое из всех времен, которые были. Это будет сложная кампания, потому что противников у России много», — сказал Машков в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что Россия вместе и как никогда на подъеме. Кроме того, военнослужащие, которые сейчас на спецоперации, полны уверенности в победе. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Из пяти кандидатов в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, еще двое отчитались о сборе нужного числа подписей: Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза.

Предстоящие президентские выборы в РФ будут сложными. Такое мнение высказал российский актер Владимир Машков, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина в кампании. «Время непростое. Самое острое из всех времен, которые были. Это будет сложная кампания, потому что противников у России много», — сказал Машков в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что Россия вместе и как никогда на подъеме. Кроме того, военнослужащие, которые сейчас на спецоперации, полны уверенности в победе. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Из пяти кандидатов в президенты РФ от партий, которые не представлены в Госдуме, еще двое отчитались о сборе нужного числа подписей: Борис Надеждин от «Гражданской инициативы» и Сергей Бабурин от Российского общенародного союза.