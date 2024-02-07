Мишустин поручил создать в вузах программы развития для рынка труда

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин дал ряд поручений по развитию трудового рынка Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вузам разработать программы развития с учетом потребностей рынка труда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В крупных вузах должны появиться свои программы развития, учитывающие потребности рынка труда, а также взаимоувязанные со стратегическими инициативами, мегапроектами, госпрограммами и нацпроектами», — говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что Минобрнауки должно представить рекомендации по программам до 1 марта 2024 года.

Помимо этого, Мишустин поручил актуализировать деятельность высших учебных заведений в области инженерной и научно-исследовательской подготовки. Минобрнауке также нужно проработать создание нового образовательного стандарта «фундаментальная инженерия», а также провести форум, посвященный кадровому обеспечению крупных мегапроектов.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вузам разработать программы развития с учетом потребностей рынка труда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «В крупных вузах должны появиться свои программы развития, учитывающие потребности рынка труда, а также взаимоувязанные со стратегическими инициативами, мегапроектами, госпрограммами и нацпроектами», — говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что Минобрнауки должно представить рекомендации по программам до 1 марта 2024 года. Помимо этого, Мишустин поручил актуализировать деятельность высших учебных заведений в области инженерной и научно-исследовательской подготовки. Минобрнауке также нужно проработать создание нового образовательного стандарта «фундаментальная инженерия», а также провести форум, посвященный кадровому обеспечению крупных мегапроектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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