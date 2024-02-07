Путин уволил замдиректора ФСИН. Скрин

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Указ Владимира Путина начинает действовать со дня подписания Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе. Отмечается, что действие указа начинается со дня его подписания.

Ранее Путин уволил первого замглавы ФСИН Анатолия Рудея в 2021 году, на его место был поставлен Анатолий Якунин, однако он вскоре тоже покинул должность. В 2022 году президент подписал указ об увольнении генерала-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана.

Скрин указа Владимира Путина
Скрин указа Владимира Путина

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе. Отмечается, что действие указа начинается со дня его подписания. Ранее Путин уволил первого замглавы ФСИН Анатолия Рудея в 2021 году, на его место был поставлен Анатолий Якунин, однако он вскоре тоже покинул должность. В 2022 году президент подписал указ об увольнении генерала-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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