Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе. Отмечается, что действие указа начинается со дня его подписания.
Ранее Путин уволил первого замглавы ФСИН Анатолия Рудея в 2021 году, на его место был поставлен Анатолий Якунин, однако он вскоре тоже покинул должность. В 2022 году президент подписал указ об увольнении генерала-лейтенанта, замдиректора ФСИН Валерия Балана.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.