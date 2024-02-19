Президент Киргизии приедет в РФ по приглашению Путина

19 февраля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Садыр Жапаров примет участие в открытии «Игр будущего» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Киргизии Садыр Жапаров 20—21 февраля по приглашению российского главы Владимира Путина посетит РФ. В Казани он будет участвовать в церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20—21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», — заявил Азымбакиев, его слова приводятся на сайте президента Киргизии. Он отметил, что Жапаров примет участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. В Казани стартует первый в мире турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего», в котором, несмотря на антироссийские санкции, будут участвовать больше 100 стран. В правительстве РФ подчеркивают, что спорт должен быть вне политики, при этом в Госдуме рассказали о запугивании иностранных участников «Игр будущего» со стороны «друзей на Западе».

Президент Киргизии Садыр Жапаров 20—21 февраля по приглашению российского главы Владимира Путина посетит РФ. В Казани он будет участвовать в церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20—21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», — заявил Азымбакиев, его слова приводятся на сайте президента Киргизии. Он отметил, что Жапаров примет участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. В Казани стартует первый в мире турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего», в котором, несмотря на антироссийские санкции, будут участвовать больше 100 стран. В правительстве РФ подчеркивают, что спорт должен быть вне политики, при этом в Госдуме рассказали о запугивании иностранных участников «Игр будущего» со стороны «друзей на Западе».