Карта СВО на Украине 19 февраля: ВС РФ освободили завод в Авдеевке

МО РФ: коксохимический завод в Авдеевке полностью освобожден от ВСУ
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, зенитная установка зу23, ЗУ-23
В Минобороны сообщили, что ВС РФ проводят зачистку в Авдеевке от ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке (ДНР). Ход спецоперации на Украине к 19 февраля и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Ситуация в Авдеевке

В Минобороны подчеркнули, что на административных зданиях завода ВС РФ подняли российские флаги. «Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — заявили в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что российские военные инженеры начали разминирование дорог и инфраструктуры в Авдеевке. Там отметили, что ВСУ использовали натовские мины, а также советского образца.

Сейчас ВС РФ проводят зачистку города от оставшихся украинских солдат. Как отметили в Минобороны, ВСУ бросили военную технику в пригородах освобожденной Авдеевки после бегства. В оперативных службах ДНР подчеркнули, что российские военнослужащие эвакуировали из города более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы.

Купянское направление

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении. Экипаж использовал фугасные авиационные бомбы.

В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ ликвидировали закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ. Там отметили, что благодаря расчетам БПЛА был совершен удар по украинским позициям.

Южнодонецкое направление

Российские силы в течение суток сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, были ликвидированы 14 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов украинской армии.

Запорожское направление

По данным telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВС РФ устроили атаку со стороны Новопрокоповки и Вербового. На обоих участках есть тактическое продвижение. Многие украинские позиции находятся под обстрелами.

Угледарское направление

Российские силы начали наступательные действия к западу от Старомайорского, передает Wargonzo. ВС РФ также продвигаются в районе Пречистовки.

Донецкое направление

Российская армия начала штурмовые действия в Новомихайловке, сообщает Wargonzo. ВС РФ устроили атаку также в Георгиевке и Ласточкине. Под ударами украинские позиции в Константиновке, Парасковьевке, городе Красногоровка, Невельском, Орловке и Степном.

Артемовское направление

ВС РФ вели штурмовые действия у Андреевки и Клещеевки. По информации Wargonzo, российские смлы продвинулись к Ивановскому со стороны Хромового и фактически вышли на окраины села. Украинские подразделения находятся под обстрелами в Часовом Яре, Богдановке, Васюковке, Раздоловке и Верхнекаменском.

Карта СВО на 19 февраля
Карта СВО на 19 февраля
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В Минобороны РФ сообщили, что российские войска полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке (ДНР). Ход спецоперации на Украине к 19 февраля и карта боевых действий — в материале URA.RU. В Минобороны подчеркнули, что на административных зданиях завода ВС РФ подняли российские флаги. «Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — заявили в ведомстве. Также в министерстве сообщили, что российские военные инженеры начали разминирование дорог и инфраструктуры в Авдеевке. Там отметили, что ВСУ использовали натовские мины, а также советского образца. Сейчас ВС РФ проводят зачистку города от оставшихся украинских солдат. Как отметили в Минобороны, ВСУ бросили военную технику в пригородах освобожденной Авдеевки после бегства. В оперативных службах ДНР подчеркнули, что российские военнослужащие эвакуировали из города более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы. В Минобороны РФ сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении. Экипаж использовал фугасные авиационные бомбы. В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ ликвидировали закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ. Там отметили, что благодаря расчетам БПЛА был совершен удар по украинским позициям. Российские силы в течение суток сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, были ликвидированы 14 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов украинской армии. По данным telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, ВС РФ устроили атаку со стороны Новопрокоповки и Вербового. На обоих участках есть тактическое продвижение. Многие украинские позиции находятся под обстрелами. Российские силы начали наступательные действия к западу от Старомайорского, передает Wargonzo. ВС РФ также продвигаются в районе Пречистовки. Российская армия начала штурмовые действия в Новомихайловке, сообщает Wargonzo. ВС РФ устроили атаку также в Георгиевке и Ласточкине. Под ударами украинские позиции в Константиновке, Парасковьевке, городе Красногоровка, Невельском, Орловке и Степном. ВС РФ вели штурмовые действия у Андреевки и Клещеевки. По информации Wargonzo, российские смлы продвинулись к Ивановскому со стороны Хромового и фактически вышли на окраины села. Украинские подразделения находятся под обстрелами в Часовом Яре, Богдановке, Васюковке, Раздоловке и Верхнекаменском.
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