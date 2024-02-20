Путин встретится в Казани с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана

Президент России Владимир Путин встретится с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран в Казани 21 февраля. Об этом он заявил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».
«Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран <…>. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана», — сказал Путин.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что посетит Казань 20—21 февраля по приглашению Путина. Он примет участие в открытии мультиспортивного турнира «Игры будущего». Участие в церемонии также примут международные деятели и руководители крупных IT-компаний.
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