20 февраля 2024

Путин встретится в Казани с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Путин 21 февраля встретится в Казани с лидерами трех стран Фото:

Президент России Владимир Путин встретится с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран в Казани 21 февраля. Об этом он заявил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

«Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран <…>. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана», — сказал Путин.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что посетит Казань 20—21 февраля по приглашению Путина. Он примет участие в открытии мультиспортивного турнира «Игры будущего». Участие в церемонии также примут международные деятели и руководители крупных IT-компаний.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин встретится с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран в Казани 21 февраля. Об этом он заявил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». «Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран <…>. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана», — сказал Путин. Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что посетит Казань 20—21 февраля по приглашению Путина. Он примет участие в открытии мультиспортивного турнира «Игры будущего». Участие в церемонии также примут международные деятели и руководители крупных IT-компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...