Политика Путин встретится в Казани с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана 20 февраля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 + Путин 21 февраля встретится в Казани с лидерами трех стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретится с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран в Казани 21 февраля. Об этом он заявил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». «Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран <…>. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана», — сказал Путин. Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что посетит Казань 20—21 февраля по приглашению Путина. Он примет участие в открытии мультиспортивного турнира «Игры будущего». Участие в церемонии также примут международные деятели и руководители крупных IT-компаний. Президент России Владимир Путин встретится с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран в Казани 21 февраля. Об этом он заявил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». «Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами из тех стран <…>. Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще и президент Казахстана», — сказал Путин. Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что посетит Казань 20—21 февраля по приглашению Путина. Он примет участие в открытии мультиспортивного турнира «Игры будущего». Участие в церемонии также примут международные деятели и руководители крупных IT-компаний. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям